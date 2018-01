Roskilde-træner: Det var under lavmålet

Den ene halvdel af Roskildes trænerduo - Thomas Brønd - er da mildt sagt heller ikke tilfreds med sit holds præstation. Forståeligt, for indsatsen fra roskildenserne var langt henad vejen absolut ikke værd at skrive hjem om.

- Vi vidste, at det ville blive en svær kamp, for Gudme er et fint hold. Men når det er sagt, så laver vi alt, alt for mange fejl. Når fejlprocenten i angrebsspillet er som i dag, så vinder vi ikke ret mange kampe, det er helt sikkert. Og så kan man vel også godt sige, at målvogterne sparer gevaldigt på redningerne i 1. halvleg, lyder det fra en let hovedrystende Thomas Brønd.