Roskilde-spiller slået i ansigtet

Sport DB - 27. november 2017 kl. 07:16 Af Jeppe Lodberg

Roskilde Håndbolds besøg hos Stadion i weekenden forløb ikke helt, som sådanne kampe plejer i 2. division.

Ét er, at Roskilde tabte lørdagens kamp 34-31 efter at have været bagud med 16-15 ved pausen.

Det kunne træner Rasmus Svane såmænd godt leve med, selv om han da ærgrede sig over kun »fire redninger og to tacklinger«.

Nej, det der piner ham, er de omgivelser hans unge spillere blev udsat for med både tilskuere, der løb ind på banen og Stadion-spillere, der ifølge Svane lavede en del svinestreger nu den normale træner lå hjemme med sygdom. Og med kulminationen efter sidste dommerfløjt:

- I hilsen-ceremonien, der er efter kampen bliver Rasmus Hansen simpelthen slået i ansigtet med knyttet næve. Ikke sådan én, der var trukket langt nedefra og hele vejen i gennem - men stadig slået i ansigtet.

- Rasmus kom ikke som sådan til skade, men han blev selvfølgelig dybt rystet, og det er jeg også. Det hører ingen steder hjemme i en håndboldkamp. Der er altså også børn, der kigger på, og er det den slags forbilleder, de skal have, siger Rasmus Svane, der vil bede Roskilde Håndbold om at lave et officielt skriv til håndboldforbundet, HRØ, der som Rasmus Svane siger »heldigvis havde en observatør ude til kampen, så han har vel gjort sig en del notater«.

I Stadions eget referat fra kampen lyder det blandt andet:

"Udover underholdningen på banen, var der også gang i den på tilskuerpladserne. Både fordi der var pænt besøg, men også fordi den nye sponsor Danske Bank havde fået fremstillet “klappere”, som larmer en hel del. Og så havde 30 gamle Stadion-drenge tilfældigvis sat hinanden i stævne lørdag eftermiddag, hvilket man ikke kunne undgå at lægge mærke til."

I selve kampen kom Stadion - primært via rigtigt godt angrebsarbejde af backerne Kasper Møller og Magnus Andersen - hurtigt i front.

- Vi formår ikke at få lavet nogle frikast på dem, og efter ti minutter er vi bagud med fem mål, og så er det op af bakken resten af kampen.

- Vi får os kæmpet op til kun at være bagud med én ved pausen. Så kommer vi hurtigt ned med fem-seks stykker igen - men vi æder os ind igen, og til sidst brænder vi tre-fire 100 procentschancer indover fra fløjene, så det var en meget tæt afslutning, siger Rasmus Svane og roser de to topscorere, Emil Dahl og Rune Hedevang, for at have spillet en stor kamp.