Jakob Koed er spændt på de nye Topcentre. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Roskilde og Herfølge får fodbold-topcentre

Sport DB - 07. februar 2018 kl. 11:09 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor tidligt er man god nok til, at fodbolden ikke længere bare er en leg, men noget, man skal tage ganske seriøst?

Jo, hvis man spørger DBU, så er man dette allerede som tidligt som i ni-års-alderen. I hvert fald har den nationale fodboldunion netop søsat et stort projekt »National Sportslig Vision«, som er et stort paraplyprojekt med en masse »ben«.

Og et af disse ben er projektet omkring topcentre, som kort fortalt er en række »centre«, hvor de dygtigste drenge i U10, U11 og U12-rækkerne modtager ekstratræninger - udover dem de i forvejen modtager i den fodboldklub, de i forvejen spiller for.

Topcentrene vil typisk være relativt små af størrelse - ofte er det bare to klubber, der arbejder sammen pr. center. I Midt- og Sydsjælland kommer der til at ligge to topcentre, og det er klubber, som i forvejen kender hinanden særdeles godt pga. allerede eksisterende moderklub-/overbygningsforhold:

Ét placeret fysisk i Roskilde KFUM - med FCR som topcenterpartner; og et placeret i Herfølge - med HB Køge som partner. Under DBU Sjælland vil i alt seks topcentre blive placeret, mens tallet hedder 29 i hele landet.

Vi spurgte DBU Sjællands nytiltrådte formand, Jakob Koed, hvad den overordnede tanke bag topcentrene er.

- Idéen er at samle de dygtigste fodboldspillere på de hér årgange, men der er også en større helhedstanke en dét. Det handler også om at få uddannet trænerne, men også at få »uddannet« forældrene, om man så må sige. Af og til sker der jo lidt dét, at at nogle børns evner bliver kørt lidt op til noget, de måske ikke er. Så det handler også om en forventningsafstemning, siger den nyvalgte lokalformand. Og tilføjer.

- Men kort sagt kan de dygtigste spillere prøve sig af og få noget ekstratræning og få set, hvad det hele kan bære til. En anden stor tanke bag det hér er også at komme fiskeriet til livs (Det fænomen, hvor klubber helt ned i de yngste rækker henvender sig til en spiller - uden at advisere dennes klub - og med forskellige lokkemidler forsøger at få denne til at skifte klub, red.)

- Om ikke andet får vi sat fokus på fiskeriet. Og nogle gange har forældrene også et medansvar - men på den hér måde får vi faciliteret en struktureret model, hvor tingene forhåbentlig kan foregå under ordnede forhold. Og fra et eliteperspektiv bliver der også sat noget struktureret spillerudvikling i gang i en relativt tidlig alder, siger Koed.