Morten Nielsen havde gæsternes største chance i starten af 2. halvleg. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Roskilde med nullert i Fredericia

Sport DB - 02. maj 2018 kl. 19:53 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en ikke voldsomt sindsoprivende kamp spillede FC Roskilde onsdag 0-0 ude mod Fredericia.

FCR så egentlig ganske godt ud i de første 10 minutter, hvor holdet var meget i boldbesiddelse - men dog uden at komme til de store chancer. Men så må man ellers bare konstatere, at der stod Fredericia på resten af halvlegen.

Efter 12 minutter blev Anders Holvad spillet helt fri på en flot, dyb aflevering fra Oliver Fredsted - men førstnævnte sparkede i sidenettet. Og otte minutter senere var det hjemmeholdets Andreas Oggesen, som optimistisk bankede til bolden fra 25 meter. Skuddet var knaldhårdt og præcist, men FCR-keeper Frederik Schram fik helt oppe i målhjørnet hånden på bolden.

Endelig var det så roskildensernes midterforsvarer Stefan Hansen, som 10 minutter før pausen kludrede gevaldigt i bolden, og det betød, at Fredericias Niels Letort pludselig var helt fri ved hjørnet af det lille felt. Men på utrolig vis - og til alt held for FCR - formåede Letort at sparke bolden forbi fjerneste stolpe.

I hele første halvleg havde udeholdet blot en enkelt stor chance: Et frispark et par meter uden for feltet. Men helt symptomatisk, så sparkede Valon Ljuti bolden langt over mål.

Efter 51 minutter var FCR til gengæld for første gang rigtig farlige. Valon Ljuti slog et præcist frispark i venstre side, og midt i feltet dukkede Morten Nielsen op og headede på mål - og Alexander Nybo i målet måtte ud i fuld længde for at redde.

Og lidt efter var det Mikkel Nøhr, som noget tilfældigt fik bolden omkring »buen« på Fredericias straffesparksfelt. Nøhr huggede tørt på mål, men den røg lige over mål. Generelt var det et FCR-hold, som viste langt mere sammenhængskraft i 2. halvleg - men 1. halvleg havde i den sammenhæng også været tæt på elendig.

I en lang periode af 2. halvleg skete der tæt på absolut intet, men med 13 minutter tilbage af kampen sendte hjemmeholdets Denis Fazlagic et advarselsskud af sted, da han fra en spids vinkelt sendte bolden på overliggeren i en situation, hvor Frederik Schram så en smule passiv ud.

I det hele taget stod der Fredericia på næsten alt i kampens slutning, og gæsterne var vel alt i alt ikke uheldige med at slippe fra kampen med point.