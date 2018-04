Benløse spiller kamp fem mod Sunds lørdag eftermiddag.

Send til din ven. X Artiklen: Ringsted-tilskuerne skal vælge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ringsted-tilskuerne skal vælge

Sport DB - 12. april 2018 kl. 09:14 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal jeg gå til højre eller venstre? Det er det valg, tvivlerne skal tage stilling til, når de lørdag eftermiddag går ind gennem dørene i Dansk Kabel TV Arena i Ringsted.

Går de til højre og ind i den lille hal, så kan de se Benløses floorballherrer (kl. 15.00) kæmpe vildt for at komme i den DM-finale, der spilles inde ved siden af den 21. april under Superfinalen.

Går man til venstre fra hovedindgangen og ind i den store hal lørdag eftermiddag kommer man til at se TMS Ringsteds to bedste hold lukke en lang sæson ned. TMS-damerne slutter med en midterplacering og herrerne med en oprykning, som nu skal markeres og fejres igen. Damerne spiller kl. 14.00, herrerne kl. 16.00.

I virkeligheden er det dybt ærgerligt, at Ringsteds to sportslige flagskibe på den måde skal konkurrere om tilskuere og opmærksomhed samtidig - og gøre det 30 meter fra hinanden. Det optimale havde jo været at samle det hele på en stor lørdag i Ringsted, hvor alle kunne være med til at fejre TMS og se deres sidste kamp mod rivalerne fra Randers og forinden eller bagefter give Benløse den solide opbakning, der skal til for at bringe dem i DM-finalen på hjemmebane for andet år i træk.

I praksis lader det sig bare ikke gøre uden for store pauser, når bander skal op og ned, ditto med reklameskilte og klistermærker på gulvet, opvarmningstid til spillerne osv. Det ville blive en meget lang dag for alle, men ærgerligt er det nu for alle sportsinteresserede tilskuere.

Nu skal Benløse altså spille under noget andre og lidt mørkere rammer i den lille hal, og her vil der blive trængsel uden deciderede stolerækker, når flere hundrede tilskuere skal finde en plads. Benløse har deres egen kerne af trofaste tilskuere, som denne lørdag vil udvide sig med et par hundrede, og dertil kommer, at Sunds også kommer med en god flok. De midtjyske gæster øjner mere end nogensinde muligheden for at komme i DM-finalen, efter at de vandt kamp tre og fire over Benløse for to uger siden.

Den gejst og selvtillid, de sejre gav, skal Benløse nu sætte en stopper for, og selv om Benløse stadig er favoritter, så er de ikke længere storfavoritter, som da semifinaleserien startede. I min bog er vi nede på 55-45 i Benløses favør, og hvis ikke holdet kan slå Sunds i kamp 5 på egen bane, ja så er man jo ikke god nok eller værdig til at spille DM-finale.

Det er alle på og omkring holdet bevidste om. Det er nu, det gælder for Jens Hagbarths mænd, der vandt guld sidste forår og så gerne vil forsvare titlen.