Ricki Olsen var manden bag målet til 1-0. Billedet er fra kampen i Silkeborg i efteråret. Foto: Anders Kamper

Ricki Olsen kæmper for næste kontrakt

Sport DB - 27. april 2019 kl. 23:14 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I hele foråret har Ricki Olsen varmet rumpetten på HB Køges bænk og derfra set sig overhalet af Christian Enemark.

Lørdag eftermiddag startede Ricki Olsen dog på banen - ikke i forsvaret, men på højre side på femmands-midtbanen, og det slap han yderst fint fra.

Olsen lagde såmænd også afleveringen til Christian Overby helt modsat, der efter en håndfuld minutter førte til 1-0 på Jakob Johanssons fuldtræffer.

Ikke underligt havde Ricki Olsen det tilfredse smil på bagefter.

- Det har da været hårdt og frustrerende at sidde ude, for man vil jo gerne spille. Men der er ikke andet at gøre end at klø på og holde humøret oppe og støtte drengene. Derfor er det selvfølgelig dejligt at være tilbage og spille igen og så med en sejr, siger Ricki Olsen.

Ja, og med en solid præstation?

- Det gik fint, og jeg bidrager med det, jeg kan. Hele holdet gør det godt, og så gør spillerne det også. Det er holdets fortjeneste, at jeg også spiller godt, siger Olsen ydmygt.

Han lagde som nævnt op til sejrsmålet.

- Jeg så ud af øjenkrogen, at Overby kom løbende derovre, men så var det også en fantastisk aflevering fra ham til »Jo«, så det hele hang sammen der. Der var perfekt.

Er du så tilbage på holdet nu?

- Jeg gør i hvertfald mit til, at han (træner Morten Karlsen, red.) skal vælge mig, det er klart. Det gør Enemark også, og vi presser hinanden til daglig. Det handler om at præstere til træning, og så er det op til »Karl« at træffe valget, siger Ricki Olsen, der har kontraktudløb til sommer og således spiller for en ny kontrakt.

- Man spiller jo altid for sin fremtid op til udløb, så jo mere spilletid man får, jo mere kan man vise sig frem for klubben her og andre klubber, hvis jeg ikke skal blive her. Jeg tager det, som det kommer, for jeg kan rigtig godt lide at være her, li´ drengene, og vi har en god træner, som jeg gerne vil spille under, siger Olsen.

- Vi har snakket lidt, men hvis jeg er tilbage nu, så ved man jo aldrig, hvad der kan ske. Det går hurtigt i fodbold, så jeg klør på, og så må vi se, hvad der sker.