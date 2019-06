RB-træner Morten Uddberg. Foto: Anders Kamper

RB-træner: - Vi var heldige

Sport DB - 12. juni 2019 kl. 15:57 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det papiret ligner en sikker sejr, når man vinder 2-0, så var RB06-træner Morten Uddberg ikke blev for at erkende, at hans hold havde været heldige mod Stenløse tirsdag aften.

Her stod den på det første kvalifikationsopgør om at komme i danmarksserien, og Christian Hansen sørgede med to mål for sejren.

Især efter pausen pressede Stenløse dog voldsomt på for en udligning, og fornemmelsen var, at fik Stenløse den, så ville mål to også komme. RB-spillerne var i knæ med store muligheder til gæsterne, er bare ikke kunne score på dobbelte og tredobbelte chancer.

- De første 25 minutter spiller vi rigtig godt og scorer to mål. Vi spiller dem rigtig, tør at spille og kommer til lidt andre chancer også. Vi har mange unge spillere, og de begyndte at blive nervøse, ikke trætte håber jeg, men det bliver nervøst og vi kommer heller ikke ud til 2. halvleg, siger Morten Uddberg.

- Vi forsvarer os godt hjem, står godt defensivt, og de lægger et tungt pres på os. Vores målmand holder os godt inde i kampen, og så er vi også heldige ikke at lukke dem ind med en scoring. Nogle gange skal man søge heldet for at få det, og det gælder jo om at vinde de rigtige kampe, siger træneren.

Nu står RB med gode kort på hånden i oprykningsspillet. Fredag tager Stenløse hjemme imod AB Tårnby, der så er værter for RB06 mandag aften på Amager.

- Vi kan selv afgøre det, og vi kan ikke være utilfreds med at vinde den første kamp, så må vi se, hvad Stenløse gør ved Tårnby. Så tager vi den derfra. Vi har fået den bedste lodtrækning med kamp et og tre, og så ved vi, hvad vi spiller ud fra.

Fredag håber han på uafgjort eller en smal Stenløse-sejr, for så kan RB nøjes med uafgjort mandag.

- Vi skal bare spille vores spil med alle vores unge spillere, og så skal vi være en platform til 1. holdet. Det skal vi udvikle spillere til. Det er vigtigt for RB at rykke op, og det er vigtigt for FC Roskilde med den fase, de er i. Vi skal have et 2. hold på et lidt højere niveau end sjællandsserien, og jeg gætter på, at FC Roskilde kommer til at spille med meget unge spillere, og derfor vil det være fint at komme en række højere op, så vi kan understøtte det, siger Morten Uddberg.