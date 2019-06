En ærgerlig Michael Daniel Andersen efter kampen mod Tårnby FF. Foto: Anders Kamper

RB-målmand i forgæves kamp

RB-målmand i forgæves kamp

Sport DB - 18. juni 2019 Af Anders Kamper

I to kampe gjorde RB06-målmand Michael Daniel Andersen, hvad han kunne for at bringe sit hold i danmarksserien. Såvel mod Stenløse sidste tirsdag som mod Tårnby FF mandag aften var den 26-årige Hvalsø-dreng sprællemand og blæksprutte i målet med talrige redninger, så man uværgerligt tænkte: Nu må bolden da snart gå ind.

Det gjorde den ikke i nogen af kampene, selv om der var optræk til flere mål til både Stenløse og Tårnby. Michael Daniel Andersen er ikke nogen brølende bjørn á la Peter Schmeichel i målet, men en lynhurtig og relativ lille springfætter med lynhurtige reaktioner og sikre indgreb.

Med to kampe til nul var ærgrelsen så meget desto større hos målmanden efter det samlede nederlag i ds-kval-spillet, hvor det blev afgørende, at Tårnby FF vandt 3-1 over Stenløse, mens RB06 kun vandt 2-0. Et sølle mål.

- Jeg er selvfølgelig skuffet. Det er noget af en omgang at bære, at vi sætter os sådan op en kamp og at det så ender sådan her. Vi havde selvfølgelig håbet på mere her og spiller en ok kamp, uden at være prangende, siger Michael Daniel Andersen efter fællessnakken i omklædningsrummet.

- Vi var godt med, og vi skal jo spille dem ud af banen. Vi havde muligheden og gjorde det i starten. Vi spillede dem i dybderum, men der manglede noget på den sidste del af banen, og så havde Christian Hansen en stor mulighed, men brændte desværre.

- Vi skabte ikke nok chancer og manglede hele tiden det sidste, siger målmanden og kommer ind på egen præstation i målet.

Han har spillet et par kampe til sidst på foråret, efter at have været lyskeskadet siden starten af marts. I efteråret stod han enkelte kampe på sjællandsserieholdet, men ellers på serie 3-holdet.

- Jeg er rimelig godt tilfreds, og der er ikke meget, jeg har kunnet gøre anderledes. Jeg er skuffet, men også glad for, at jeg har præsteret, som jeg har gjort.

Michael Daniel Andersen kom til RB fra Hvalsø (serie 1 og 2) for få år siden og har ikke fortrudt det skifte. Fodbolden passer ind med arbejdet som analytiker hos Lægernes Pension i hovedstaden.

- Det gode ved at spille i RB er, at der er et højere niveau i FC Roskilde, hvis man kan og vil den vej. Det kunne være spændende at få lov til at være med deroppe og prøve sig af på et højere niveau, men det bestemmer trænerne. Det har man ikke selv så meget indflydelse på. Jeg ville rigtig gerne have prøvet at spille i danmarksserien, men nu tager vi den herfra, og så håber jeg, at vi kommer tilbage og kan spille os direkte op næste sæson. Vi havde desværre Køge Nord i rækken, og der kunne vi ikke være med. De havde et andet niveau og andre ambitioner. Vores fundament er dog godt nu, vi arbejder godt sammen med U19-holdet med rotation af spillere, så det ser godt ud, siger målmanden, inden skuffelsen skal vaskes af.