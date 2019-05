Send til din ven. X Artiklen: »Polle« stopper karrieren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Polle« stopper karrieren

Sport DB - 24. maj 2019 kl. 12:49 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når kampen mellem HB Køge og FC Roskilde fløjtes af lørdag eftermiddag, er det samtidig slutfløjtet for HB Køge-spilleren Martin »Polle« Christensens karriere.

Han lægger støvlerne på hylden og bliver ungdomstræner i klubben som en måde at sige tak på.

- Jeg har været rigtig glad for at jeg havde muligheden for at kunne komme tilbage og slutte min karriere i HB Køge. Selvom jeg ikke har fået den spilletid, jeg og klubben havde håbet på, så har jeg haft en god rolle, hvor jeg har støttet og hjulpet de unge i truppen i det daglige, siger »Polle« til klubbens hjemmeside.

- Jeg er taknemmelig for den karriere jeg har haft, og de mange oplevelser og mennesker, jeg har mødt på min vej gennem fodbolden. Jeg har altid haft en drøm om at jeg skulle slutte karrieren i den klub, som jeg kalder min klub. HB Køge har betydet så meget for mig, og derfor har jeg haft et ønske om at gå trænervejen og give tilbage til de mange unge mennesker i en trænerrolle, lyder det fra Martin Christensen, der har været en farende svend udi fodbolden med Charlton som første destination i 2007, inden han rundede Holland og Italien og Norge og fandt roen i svenske Åtvidaberg.

Nu er det slut for »Polle«, der skal hædres sammen med Henrik Madsen, der også stopper.

- Martin har betydet meget for klubben gennem årene. »Polle« er en super fyr, der bidrager med masser af erfaring og godt humør, men der har desværre været for lidt spilletid til ham i denne omgang. Martin har fået fodboldopdragelsen her i klubben, og har spillet på højt niveau i rigtig mange år og i flere forskellige lande, og har haft en flot karriere, som han kan se tilbage på med stolthed. Vi siger ham en kæmpe tak for indsatsen som spiller, og glæder os samtidig over, at han har takket ja til at blive en del af trænerteamet omkring vores ungdomshold i fremtiden, udtaler HB Køges sportsdirektør Per Rud.

Cheftræner Morten Karlsen:

- Selvom Martin ikke har fået så meget spilletid i denne sæson, så har han været super professionel hele vejen igennem og har været rigtig god til at presse de unge under træningen, og har i det hele taget haft en stor betydning for miljøet i klubben.