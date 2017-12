Sofie Skipper hér i de beskedne fem minutter, hun fik mod Aalborg. Hun satte et noget større aftryk i kampen mod Hadsten.Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Send til din ven. X Artiklen: »Panikløsning« med stort potentiale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Panikløsning« med stort potentiale

Sport DB - 07. december 2017 kl. 11:09 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Julie Skipper blev for to uger siden i al hast hentet ind i TMS Ringsted-buret på grund af akut målvogtermangel. Men den ellers stoppede keeper har fået en flot start for de grønblusede.

Nu skal man selvfølgelig passe alvorligt på med at lægge alt for meget i 18 minutters optræden for TMS i alt. Men i de fem minutter mod Aalborg og særligt de 13 minutter i Hadsten forleden, har Julie Skipper vist særdeles lovende takter.

Mod Hadsten nåede hun hele seks redninger plus et snuppet straffekast, selv om hun først kom på banen i det 47. minut. Og efter kampen tøvede Tomas Laursen da heller ikke med at fremhæve den nytilkomne:

- Vi bliver meget mere farlige, da vi går over i syv-mod-seks i angrebet - og så kommer Julie Skipper ind med nogle helt vilde redninger, som han sagde det forleden.

Den tidligere FIF- og Virum-keeper havde egentlig ellers valgt at stoppe håndboldkarrieren - eller i hvert fald sætte den på standby i en række år. Skipper flyttede i sommer til Odense, hvor hun er startet på medicinstudiet på SDU, og af samme grund havde hun heller ikke stået i et håndboldmål siden det tidlige forår.

Det vil sige indtil for 14 dage siden, hvor hun fik et opkald fra det sjællandske. I den anden ende var TMS Ringsteds træner, Tomas Laursen, og han var lidt på herrens mark. For ikke nok med, at holdets ene målvogter Sofie Juhl havde meldt ud, at hun ikke kunne få det til at hænge sammen med tophåndbold længere.

For hvad næsten værre var, så gik der kun få dage fra denne melding, til holdets normale førstekeeper, Kamilla Davidsen, faldt forkert ned og beskadigede menisken i en målmandsøvelse. Og hér var det så, at Tomas Laursen havde en bøn til den ellers stoppede Julie Skipper: »Kom og spil for os i resten af sæsonen, så vil vi være meget taknemmelige«, lød lettere omskrevet beskeden fra Laursen.

Og den var Skipper klar på.

- Jeg havde egentlig overvejet lidt at kigge efter en klub i Odense, men ikke noget seriøst. Men da Tomas ringede, så vurderede jeg det som en mulighed for at komme i gang igen. Og da de så samtidig tilbød en ordning, hvor jeg kun skal træne to gange om ugen pga. studiet og afstanden - så tøvede jeg ikke med at sige ja, fortæller den 21-årige nu igen aktive keeper.

Hun tilføjer:

- Jeg synes, at både klubben og holdet har taget fantastisk godt imod mig. Jeg har følt mig velkommen fra dag 1, og jeg er blevet inddraget i tingene med det samme. Derudover er træningerne meget intense og med højt niveau. Så det har været fedt at opleve.

Foreløbig er Julie Skipper og TMS blevet enige om, at hun spiller i klubben sæsonen ud. Men hun afviser ikke, at der kan blive tale om en forlængelse af samarbejdet efterfølgende. Især ikke nu hvor Sofie Juhl har meldt ud, at hun stopper igen, når Kamilla Davidsen bliver klar.