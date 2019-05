Nadja Brahe Andersen med bolden. Foto: HB Køge Pigefodbold

På vej mod sjette oprykning i træk!

Sport DB - 28. maj 2019 Af Kasper Nørgaard Hansen

Navnet er HB Køge Pigefodbold - men egentlig kunne den lige så godt hedde FC Østsjælland. For HB Køge Pigefodbold er nemlig en fodbold-overbygning, der består af følgende otte klubber: Køge BK, Herfølge BK, Skensved, Borup, Køge Pige FC, Køge Nord, Hellested og Svogerslev.

Har man aldrig hørt om klubben, så er det ved at være på tide.

HB Køge Pigefodbolds seniorhold er nemlig rykket op intet mindre end fem gange på stribe, og på fredag kan den sjette af slagsen komme.

Slår holdet Skjold på udebane fredag aften i Fælledparken, er man nemlig sikkker på som minimum at slutte på 2. pladsen i Kvindeserie Øst - den række, der svarer til herrernes 2. division.

Og en Køge-sejr er der en hel del, der tyder på, for hvor overbygningsholdet har vundet syv ud af otte kampe i sæsonen (der skal spilles 11 i alt) - så har Skjold omvendt tabt syv ud af otte kampe.

Omkring historien bag HB Køge Pigefodbold er det først og fremmest værd at nævne, at klubben ikke som sådan hører under HB Køge. Jo, man spiller på Herfølge Stadion og klubben har også fået sponsoreret spilledragter af HB Køge. Dragter, der også har Capelli Sport som tøjsponsor og som næsten ligner 1. divisions-herrernes dragt.

- Men ellers er klubnavnet mest et samlende brand, og så må vi se hvad fremtiden bringer på den front, siger HB Køge Pigefodbolds sportslige koordinater, Søren Østergaard. Han påpeger i øvrigt, at klubben har sin egen økonomi, bestyrelse osv.

Østergaard tilføjer om idéen bag HB Køge Pigefodbold - som udover seniorholdet og så har et U16- og et U14-hold.

- For små tre år siden startede vi op med ungdomspigefodbold, fordi vi så rigtig mange unge spillere, der tog til København for at spille på højt niveau. Og efter min mening bliver man ikke en bedre fodboldspiller af at sidde på landevejen, så vi begyndte at starte et lokalt projekt.

- Vi startede med de hér nævnte samarbejdsklubber, og da vi havde fået lavet et seniorhold, begyndte det hele at tage fart. For vi vidste, at vi sagtens kunne udvikle gode ungdomsspillere, men hvis de ikke havde et seniorhold, de kunne spille på - på højt niveau - så ville det være ligegyldigt, fortæller Søren Østergaard.

Og højt niveau, det er man hurtigt kommet op på - og hér hjælper det naturligvis også, at man i de lidt lavere kvinderækker kan rykke op hvert halve år. Men ikke desto mindre er det ganske imponerende, at HB Køge Pigefodbold på bare to et halvt år er rykket fra Serie 2 til Kvindeserie Øst.

Spørgsmål: Hvad har I gjort for at få spillere med dén kvalitet? For det har vel krævet lidt at rykke op så mange gange i træk..

- Dels har vi lavet et attraktivt miljø, som har gjort, at en del spillere, som har spillet i Køge-området før, er kommet tilbage igen. Dels vil jeg også understrege, at vi har en række purunge spillere, som på seniorniveau kun har spillet hér.

- Og hér har vi altså bare lige nu nogle vanvittigt talentfulde årgange i klubben. Vi har faktisk hele fire spillere på holdet fra 2003, og de falder på ingen måde igennem, sammenfatter Søren Østergaard.