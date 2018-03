Ormehuller og sne truer græskamp

- Men bortset fra, at den selvfølgelig er ret ujævn og fyldt med ormehuller, så den rigtig fornuftig ud først på ugen, og der var jeg 95 procent sikker på, at vi nok skulle komme til at spille. Nu er jeg nok nede på 80 procent. Vi må håbe på, at sneen forsvinder hurtigst muligt, og at banen så ikke er for våd. Hvis ikke der kan komme maskiner ind på banen, så kan vi ikke spille på banen, siger Per Rud, der haft de første samtaler med Rishøj om alternativt at bruge kunstgræsbanen dér, sådan som HB Køge gjorde det så fint med tre point mod Thisted forrige uge.