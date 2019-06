Opdateret: Træner stopper i FC Roskilde efter få dage

Dermed er FC Roskilde uden træner, når holdet onsdag eftermiddag hjemme tager imod Næstved. Det forlyder dog i korridorerne i FCR, at der tirsdag aften forhandles med et træneremne.

Det ventes, at talenttræner Per H. Jensen har ansvaret for holdet mod Næstved, hvis der ikke er en anden løsning klar.

Han ærgrer sig over, at Thomas Axel Madsen er stoppet. En træner, han selv var med til at hente til klubben.

- Thomas er en god fyr og en dygtig træner, og det er et stort tab for os, at han er stoppet. De bliver glade for ham, hvor han nu skal hen, siger Per H. Jensen.