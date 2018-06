Oliver Klarskov er ude i et halvt år

TMS Ringsted-playmaker Oliver Klarskov vred rundt på foden i opgøret mod Ajax den 28. februar - og efterfølgende spillede han videre på den skadede fod, indtil det på et tidspunkt gjorde alt for ondt at løbe på.

For for godt en måneds tid siden kom det frem, at playmakeren havde brækket foden og beskadet brusken omkring anklen på indersiden af foden. Og for godt en uge siden blev Oliver Klarskov så opereret på et privathospital, og efterfølgende lyder så nu dommen: Et halvt års håndboldpause.