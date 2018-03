Se billedserie Der er ingen ordentlige isbaner her til lands, så Elena Møller Rigas træner i Norge. Foto: Schaatsfotos

OL-skøjteløber skal nu til at cykle

Sport DB - 15. marts 2018 kl. 10:16 Af Kasper Nørgaard Hansen

- For tre måneder siden tror jeg knapt nok, der var en eneste dansk journalist, der vidste hvem jeg var. Men de følgende par måneder talte jeg nærmest med pressen hver evig eneste dag! Det har været noget af en omvæltning, men jeg synes også, at medierne har været søde til at tilpasse det min tidsplan.

Sådan lyder det fra den 22-årige Greve-pige Elena Møller Rigas, et af landets nye store speedskating-talenter og deltager ved OL i Pyeongchang. Hun kom tilbage til Danmark for et par uger siden - blot for straks at tage videre til Norge, hvor hun befinder sig nu. Det evige problem ved lille Dannevang er jo, at der ikke findes en skøjtebane med de internationale mål - så før de store konkurrencer, forbereder hun sig altid i udlandet.

Og en stor konkurrence, det er netop, hvad der venter Elena hér i denne weekend; nemlig sæsonens sidste World Cup-afdeling i speedskating.

- World Cup-finalen foregår i Minsk denne gang, så jeg rejser fra Norge torsdag. Ja, jeg lever jo nærmest i en kuffert, mens sæsonen står på. Men efter Minsk, så kommer den til at stå på en længere pause fra speedskating-konkurrencer. F.eks. har jeg meldt fra til VM i år, da jeg synes det lå for tæt på OL, siger Elena Møller Rigas og afslører samtidig, at kroppen er ved at være gedigent slidt og trænger til en længere løbspause.

Ved siden af elitesporten læser Greve-pigen også på 4. semester af Internationale Studier på RUC - så måske det er studierne, som tiden skal helliges resten af foråret?

- Jooh, altså der skal da læses op - men jeg skal også have trænet en masse. Bare hverken på skøjter eller rulleskøjter. Jeg skal bruge foråret og sommeren på at cykle.

Cykle?!

- Ja, for rigtig mange speedskatere er det faktisk størstedelen af træningen i løbet af et år, som foregår på en racercykel. Det er simpelthen for hårdt for kroppen at træne intensivt på skøjter ret længe ad gangen. Jeg vil sige to timer er max på rulleskøjter og måske en time er det højeste på skøjter, forklarer Rigas.

Hun uddyber:

- Det hænger simpelthen sammen med, at den position, man indtager i speedskating, den belaster kroppen helt vildt - så det kan man kun træne i koncentrerede perioder af sæsonen. Der er cykling super godt i stedet - også fordi det i forhold til kredsløbstræning minder meget om.