Thomas Brønd - hér i sin som assistenttræner for Roskilde Pigerne. Det var i tiden under Kim Rasmussen.

Ny Roskilde-træner håber på hurtig fremgang

Sport DB - 17. november 2017 kl. 17:17 Af Kasper Nørgaard Hansen og Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle gange går tingene ualmindeligt hurtigt i sportens verden. Tag eksemplet Roskilde Håndbold. Efter en længervarende skidt periode vandt de blå-hvide godt nok over bundholdet Lyngby søndag eftermiddag.

Det var dog ikke nok til at redde træner Dan Hansen, som blev fyret dagen efter; om mandagen. Afløserne for Dan Hansen blev makkerparret Thomas Brønd og Anders Knudsen - og allerede lørdag debuterer de to så som trænerdu, når Roskilde på udebane møder Bjerringbro.

Og selv om de to glæder sig over at være kommet i igang med at træne pigerne, så måtte der da gerne lige være gået lidt længere, inden holdets næste turneringskamp løb af tsblen, mener Brønd:

- Det skal være sjovt at spille igen - teknisk og taktisk er det gode spillere, men troen på egne evner er der ikke, og den skal ind i spillerne igen. Jeg ville gerne have haft en måned uden kamp, men den kan man jo ikke nu. Nu skal vi hente resultater samtidig med, at der skal justeres - det bliver en balancegang.

Han tilføjer.

- Der er mange andre ting end stillingen og resultatet i spil for os. Vi skal kunne se fremgang i humør, indsats, vilje og arbejdsomhed i spillerne efter en turbulent og forvirrende uge for os alle. Det kan ende med alt muligt. Et trænerskift giver jo omskiftelighed, så der er ikke ændret voldsomt meget, men lavet nogle justeringer. Huset er jo bygget, så vi starter med at flytte rundt på møblerne.