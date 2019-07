Nicki Bille fra sin tid som FC Nordsjælland-talent. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Nicki Bille i Ishøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nicki Bille i Ishøj

Sport DB - 25. juli 2019 kl. 21:53 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Få havde vist regnet, at den tidligere landsholdsspiller Nicki Bille kom tilbage på fodboldbanen efter alskens alt andet end fodboldrelaterede episoder sidst i 2018 kulminerende med først en sag om at have truet en mand med en (luft)pistol og siden en sag, hvor den 31-årige angriber blev skudt i højre arm med et oversavet jagtgevær.

Endnu færre - om nogen - ville have sat deres penge på, at hvis Nicki Bille »kom igen« efter at have fået revet sin kontrakt i stykker i Lyngby, så ville det være i Ishøj IF.

Men det er ikke desto mindre tilfældet - kunne Ishøj torsdag aften fortælle på sin Facebook-side, og danmarksserieklubbens sportschef Murat Kütük forklarer hvorfor:

- Jeg kender Nicki gennem andre, og vi har snakket sammen gennem noget tid. I bund og grund hndler det om, at få ham tilbage på fodboldbanen. At få genskabt hans karriere.

- Ja, der har været sager. Men han er en god dreng, og fortid er fortid. Jeg skal kun bruge ham i fremtiden, siger Murat Kütük til DAGBLADET.

- I bund og grund elsker han at spille fodbold, og jeg tror på, at der ligger rigtigt mange gode mål i ham for Ishøj. Han har taget et par kilo på, men dem skal jeg nok hjælpe ham af med igen, og så skal vi nok få ham i form igen i løbet af nogle uger.

Siger Murat Kütük og føjer til, at det bliver for tidligt, at Nicki Bille er med i Ishøjs næste træningskamp, lørdagens hos Frem - ligesom sæsonpremieren hos AB Tårnby den 3. august nok også er en postgang for tidlig.