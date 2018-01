Nanna Stormly (24) kunne som én af de få Roskilde-piger være sin indsats bekendt. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Nedtur for Roskilde i Gudme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nedtur for Roskilde i Gudme

Sport DB - 21. januar 2018 kl. 16:23 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes 1. divisionsdamer fik i uventet grad ørerne i maskinen søndag eftermiddag mod Gudme. 24-27 tabte sjællænderne med i en skidt spillet kamp.

Roskilde startede kampen ganske forfærdeligt ud med boldtab en masse og ditto halvhjertede afslutninger. Louisa Mittet og Malene Nielsen var i den afdeling særligt slemme, mens også Mittets kusine - med fornavnet Sandra - startede meget sløjt ud i målet.

Derfor hed den 6-2 til Gudme efter godt 10 minutter, men også 12-8 efter 22 minutter. Hos hjemmeholdet buldrede den lettere korpulente Cecilie Nordstrøm derudaf og scorede fuldstændig efter behag. Seks gange havde hun således høvlet i nettet allerede på dette tidspunkt.

Hos gæsterne var der derimod nærmest intet, der kørte - udover evnen til at samme returbolde op efter brændte afslutninger. Det gav nogle lidt nemme mål, som trods alt holdt Roskilde nogenlunde inde i opgøret.

Roskilde-træner Thomas Brønd havde op til kampen sagt, at det gjaldt om at stå godt og tage hårdt fat i forsvaret - for sådan ville man kunne slå Gudme. Lad os bare slå fast, at tage hårdt fat i forsvaret; det gjorde Roskilde IKKE i 1. halvleg.

Denne signatur kan ikke huske nogensinde at have set Roskilde-kvinderne lukke 16 mål ind på en halvleg - men med 16-12 på haluret ved pausetid, var det præcis, hvad der var sket denne søndag.

Straks fra 2. halvlegs start var Sandra Mittet i målet opsat på, at nu skulle fynboernes forspring indhentes. Fire fine redninger havde hun inden for halvlegens første par minutter. Desværre for Mittet kunne hendes holdkammerater overhovedet ikke finde niveau - heller ikke i 2. halvleg.

Bold efter bold blev kylet ud over sidelinjen i stedet for i mål, alt imens de gulblusede fra Gudme tonsede videre. Derfor kom hjemmeholdet på 20-13 efter 38 minutter, og det begyndte snart at se decideret pinligt ud for Roskilde.

Roskildes playmakere Nanna Stormly og Nicole Leonhardt spillede helt hæderligt med god gejst og fine scoringer i 2. halvleg. Og Sandra Mittet holdt også højt niveau gennem de sidste 30 minutter. Men indsatsen fra resten af holdet var kritisabel - også selv om udeholdet fik skabt en lille spænding mod slutningen, hvor holdet kom på minus tre på tavlen.

Roskilde ER ganske enkelt ikke bedre end et midterhold i denne sæson, og slutresultatet kan der ikke indvendes noget som helst imod.