Rasmus Monnerup lå søvnløs hele natten efter nederlaget til Brabrand onsdag aften.

Send til din ven. X Artiklen: Monnerups arbejde med frygten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Monnerups arbejde med frygten

Sport DB - 19. maj 2018 kl. 21:27 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingen søvn, spillersamtaler under fire øjne, hvor der blev kigget meget dybt, og panderynker på så snorlige rækker, at de kunne gøre sig i medaljekampen ved DM i pløjning - det har ikke været muntert at være cheftræner for FC Roskilde siden søndag aften.

- Nej, jeg har overhovedet ikke sovet.

Lød det med overbevisning i stemmen fra Rasmus Monnerup, da han slog sig ned i solen efter torsdagens restitutionstræning og blev spurgt, om skuffelsen over nederlaget på 2-1 i Brabrand aftenen forinden havde fortaget sig via en god nats søvn.

FC Roskilde-cheftræneren var stadig så edderspændt rasende, at havde det ikke været fordi, at han havde brugt alle sprogets værste gloser ovre i Aarhus-forstaden i sin korte evaluering af indsatsen i anden halvleg af kampen, så ville dette »skriv« være aldeles uegnet til tryk.

- De fik - for første gang i min tid her - en ordentlig skideballe. Det må jeg erkende. Der røg vist også et par vasketøjskurve undervejs, og det bliver nok ikke de sjoveste dage, vi har haft sammen, de næste frem til kampen mod Fremad Amager, spåede Rasmus Monnerup, som dog holdt fast i sit princip om træningsfri to dage før en kamp og heller ikke har tænkt sig at sende tropperne på stroppetur i dag, når den sidste trænings skal overstås.

Det er søndagens kamp alt for vigtig til - og der er heller ikke tid til det.

- Nu må vil heller ikke blive bange. Vi har stadig en matchbold for at klare den, og vi skal »bare« have et point mod Fremad. Vi må ikke blive bange, gentager han.

Var I bange i Brabrand?

- Ja, jeg synes godt, at man kan sige, at de blev bange derinde i anden halvleg. Bange for at lave fejl, og så kommer spillet ikke til at køre. Jeg har i dag (torsdag) haft hver især af spillerne inde til samtale for at kigge dem dybt i øjnene - for at se, om de er klar og for at høre deres indtryk. Og de siger også til mig, at de følte det lidt som, at der ikke var nogen, der ville have bolden. Det er frygt.

- Frygten for at rykke ned må spillerne meget gerne have - men de må ikke blive bange for at spille fodbold, siger Rasmus Monnerup og slår fast, at det ikke så meget handler om, hvad folk har i benene, men oppe mellem ørerne, der afgør FC Roskildes skæbne.

- Det hele er mentalt, og det handler ene og alene om at få sat det hold med de spillere, jeg fornemmer er mest klar mentalt.

- Selvfølgelig er der også det fysiske aspekt. Kampen mod Fremad Amager bliver den tredje på otte dage. Det skal vi kunne klare rent fysisk - under normale omstændigheder. Men der er nederlag til HB Køge, der spillede rigtigt godt, men hvor vi heller ikke var der. Og nederlag til Brabrand. Og jeg har spillere siddende ude på bænken, der ikke har spillet så meget og hvor skuffelsen måske derfor ikke sidder så fast.

Funderer Rasmus Monnerup og »lover«, at der bliver »i hvert fald et par ændringer« i roskildensernes startformation i forhold til onsdagens fadæse, hvor det jo ellers startede så udmærket i de første 45 minutter, hvor 1-0 føringen var noget i underkanten af det rimelige. Hvorefter spillet faldt fra hinanden under værternes pres - uden, at Brabrand i øvrigt skabte nævneværdige chancer, kunne man tillade sig at barbere de to hovedstødsmål efter frispark væk.

- Vi har problemer med standarder, og det er klart, at vi ikke må indkassere mål som mod Brabrand mod Fremad Amager - så taber vi også den kamp. Vi er højdemæssigt udfordret, og mod Brabrand var vi så også ramt af, at vi heller ikke havde en målmand, der som han plejer går ud og plukker de frispark, siger Monnerup og understreger, at han har udelt tillid til, at Frederik Schram vil være på toppen søndag, selv om han set udefra har været sjældent uheldig siden sin udtagelse til det islandske landshold.

Hansen tilbage

Uden ellers at nævne navne fortæller cheftræneren, at én af de ændringer, der mandskabsmæssigt kan komme på tale, kan blive et comeback til Stefan Hansen i midterforsvaret. Anføreren udgik for to en halv uge siden med lyskeproblemer inulløsningen i Fredericia og blev propmpte dømt sæsonfærdig. Men torsdag var han tilbage på træningsbanen.

- Han trænede med uden problemer, men det var selvfølgelig heller ikke den hårdeste træning. Vi må se efter lørdagens træning, men det er klart, at vi vil meget gerne have vores anfører med. Det er jo begrænset, hvad vi risikerer, hvis hans skade skulle bryde op igen - men selvfølgelig skal han være klar, siger Rasmus Monnerup og ser det altså som sin største opgave at få den resterende del af truppen mentalt klar.

Der skal point på kontoen, for ellers er FC Roskildes eneste livline til 1. division, at Viborg slår Brabrand.

- Den kamp skal vi slet ikke have fokus på. Med Brabrands held og marginaler, vinder de også den, selv om de ikke burde kunne det. Det burde de heller ikke mod os, ræsonnerer FCR-cheftræneren.