FCR-træner Rasmus Monnerup forudser en tæt 1. div. efter sommerferien.

Monnerup ser frem til nye modstandere

Sport DB - 28. maj 2018 kl. 22:34 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med Helsingør og Lyngby som nedrykkere fra Superligaen og Næstved og Hvidovres oprykning fra 2. division har næste sæsons 1. division taget en østdansk drejning.

Det ser FC Roskildes træner Rasmus Monnerup frem til, når modstanderne altså hedder Fremad Amager, HB Køge, Lyngby, Helsingør, Næstved, Hvidovre og Nykøbing FC. I Jylland venter så Fredericia, Silkeborg, Viborg og Thisted.

Det er en noget anden række end i den netop afsluttede sæson.

- Jeg er ikke så overrasket over tre oprykkere fra 1. division (Vejle, Esbjerg, Vendsyssel, red.), men kun at Vendsyssel rykkede op i stedet for Viborg, siger Monnerup, der forudser en tæt kamp i næste sæson:

- Det bliver en meget tæt 1. division, og jeg kan næsten ikke huske, hvornår den har været så jævnbyrdig, som den vil komme til at blive. Det er rigtig fedt med en masse lokalopgør på Sjælland og i København, og de tiltrækker mange tilskuere. Næstved og Hvidovre er to gode og store klubber at få op, så jeg ser meget frem til sæsonen.

- Det er altid vigtigt at få en god start på sæsonen, men denne gang bliver det endnu vigtigere fordi der er så mange gode hold, siger Monnerup.

- Jeg er ret sikker på, at Silkeborg vinder 1. division, hvis de holder fast i Peter Sørensen som træner og ikke sælger deres bedste spillere. Lyngby og Helsingør er så større spørgsmålstegn, og det kommer an på, hvad der sker med deres trænere. Meget kan ske, siger Monnerup, der altså ser en tæt kamp for sig om de sjove såvel som tungere placeringer i rækken.