Rasmus Monnerup og FC Roskilde tabte søndag til Skive.

Monnerup: - Pinlig præstation

Sport DB - 15. april 2018 kl. 22:15 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Roskildes træner Rasmus Monnerup lagde ikke skjul på, hvad han mente efter nederlaget på 0-1 til Skive søndag eftermiddag.

- Det var en pinlig præstation fra vores side. 1. halvleg var tæt på at være en katastrofe - hvis den ikke var en katastrofe, og det er på ingen måde godt nok. Det tager jeg ansvaret for, for der skal vi være bedre, så spillerne er mere klar end de var, siger Monnerup til klubbens hjemmeside.

Hans facit i efteråret var 17 point i ni kampe. I foråret er det fem point i syv kampe. FCR ligger i bunden af rækken.

- Vi skaber ingen chancer, og så er det svært at vinde fodboldkampe. En kæmpe, kæmpe skuffelse og på ingen måde godt nok. Der mangler energi og vilje og noget tro på det - vi kom to meter efter hele tiden. Det er dybt, dybt skuffende og klart den dårligste præstation i min tid som cheftræner, siger Monnerup.

- Det er altid skuffende, når man ikke præsterer, men at man så gør det på egen bane foran sit eget publikum - det er under al kritik. Jeg tager min del af ansvaret, og så må spillerne tage deres del, og så må vi sammen få det her vendt. Det var ikke godt.

For Roskilde venter nu Vejle på fredag og derefter svære kampe mod Thisted, Fredericia, Esbjerg, HB Køge, Brabrand og Fremad Amager.

- Mod Vejle skal vi ud med en helt anden indstilling end i dag, og så er det mit ansvar, at spillerne kommer ud med den ild i øjnene, der også er brug for. Fodbold er ikke kun at være god til possession (afleveringer, red.) på små områder, men også at kunne spille på en dårlig bane. Det er der ofte i 1. division, og det skal vi kunne håndtere, og det er bekymrende, siger Rasmus Monnerup.