Million-underskud i FCR

Sport DB - 06. maj 2018 kl. 08:29 Af Anders Kamper

I de seneste mange år har fodboldklubben FC Roskilde kørt med røde tal i størrelsesordenen på minus mellem 308.000 og 922.000 kr. I det seneste regnskab, for 2017, er tallene dog ildrøde, idet FCR kom ud af året med et minus på 1,8 millioner kroner.

De røde tal kommer som endnu et i rækken af undeskud, og de seneste seks år har FC Roskilde haft et samlet underskud på 4,5 mio. kr.

I 2017 steg omsætningen ellers til 15 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. mere end i 2016. Et markant løft.

For FCR har underskuddet på 1,8 mio. kr. betydet, at egenkapitalen var næsten væk, hvorfor klubejer og bestyrelsesformand, Bo Tue Knudsen, har måttet finde to millioner i FC Roskildes moderselskab, der har afleveret såkaldt ansvarlig lånekapital.

Som det hedder i ledelsesberetningen:

»Til trods for den positive fremgang i aktiviteterne er der i året realiseret et underskud på 1,798 kr. (mio. kr., red.), hvilket betyder at hovedparten af selskabets kapital er tabt. Selskabets modervirksomhed har på baggrund heraf valgt at stille 2 mio. kr. til rådighed i ansvarlig lånekapital for selskabet frem til 1. juli 2019.«

Videre:

»Ledelsen arbejder løbende på at tilpasse driften til klubbens målsætninger, herunder at forbedre driften og ikke mindst gøre det attraktivt for nye investorer og sponsorer at investere i klubben med henblik på at udvikle klubben, således at klubbens målsætninger kan nås på såvel kort som på lang sigt.«

Bo Tue Knudsen er den helt centrale mand i FC Roskilde, da han både ejer FC Roskilde og det moderselskab, formentlig BTK A/S, hvor den ansvarlige lånekapital kommer fra. Det fremgår ikke af regnskabet, hvem der er FC Roskildes moderselskab.

I 2017-årsregnskabet er det værd at bide mærke i, at lønningerne til spillere og ansatte er steget med to mio. kr. fra syv til ni millioner kroner.

Der er et udskudt skatteaktiv på godt 800.000 kr., der kun nedskrives i år, hvor FCR får overskud, og der skal cirka 2,4 mio. kr. til for at fjerne den udskutte skat.

I regnskabet er det også værd at bemærke, at FC Roskilde har påtaget sig en transferforpligtelse på 7,3 mio. kr. Det fremgår under noternes eventualposter. Nogle af forpligtelserne er tidsbegrænset frem til 2020, mens andre er tidsubegrænset. Hvad transferforpligtelserne dækker over, frem går ikke.

I onsdags meddelte FC Roskilde, at klubben har opsagt talentchef Thomas Slosarich.

Det skete med begrundelse i en lavere støtte via elitesportsaftalerne med Roskilde Kommune, der gælder fra 1. juli. Her falder FCR fra 900.000 kr. til 600.000 kr.

Her er FCR-formand Bo Tue Knudsens kommentarer til regnskabet:

Generelt:

- Vi har ikke opnået de tv-indtægter, vi havde håbet på. Vi budgetterede med 700-000-800.000 kr., og det kostede også penge at skifte træner i efteråret (fra René Skovdahl til Rasmus Monnerup, red.), og så løber det op. Vi skiftede også direktør sidste år. Vi kører det lige til kanten med fuldtids-setup til spillerne, og det koster alt sammen. Heldigvis øges vores indtægter også, så den vej går det fint. Jeg er meget fortrøstningsfuld. Vi kunne jo bare lade være med at køre på fuld tid, men det gør vi altså, fordi vi vil fremad.

Lønningerne:

- Vi har bygget et fuldtids-setup, hvor spillerne som minimum skal have 22.000 kr. om måneden, og de spillere, der havde job ved siden af skal jo kompenseres, når de ikke skal arbejde.

Transferforpligtelsen:

- Jeg ved det ærlig talt ikke, så det skal jeg undersøge. Det siger mig ikke noget, og vi har ikke købt spillere. Det er helt sikkert.

Udskudt skat:

- Vi forventer at komme ud med overskud i år, og alene ved, at nogle spillere stopper, så er det løst. Jeg har en god fornemmelse af det, og lige nu budgetterer vi ikke med spillersalg. Når det sker, så kommer overskuddet, så vi kan reducere den udskutte skat.

Hvor længe bliver du ved at med putte penge i klubben?

- Så længe det er nødvendigt! Jeg holder styr på det, og der skal da meget snært gerne penge den anden vej. Det kommer i balance, og jeg håber da snart, at det nye stadion kommer, så der kan komme ro om det.

FC Roskildes underskud de seneste seks år:

2011-12: - 537.000 kr.

2012-13: - 380.000 kr.

2013-14: - 308.000 kr.

2014-15: - 600.000 kr. (halvandet års regnskab)

2016: - 922.000 kr.

2017: - 1,8 mio. kr.