Mikkel Thygesen vil slå Vejle

Sport DB - 07. marts 2018 kl. 19:43 Af Anders Kamper

Efter søndagens forgæves jagt på point i Hjørring mod Vendsyssel ser FC Roskildes Mikkel Thygesen frem til, at hans hold får en mulighed for revanche den kommende weekend.

Kampen skulle være spillet i Roskilde Idrætspark, men vanen tro bliver det formentlig ikke tilfældet de første par hjemmekampe i marts, og derfor søgte sportschef Anders Theil til hovedstaden for at finde en egnet bane.

Her gik kabalen op i Gentofte, hvor den nye idrætspark nu skal lægge kunstgræs til opgøret mod Superliga-aspiranterne.

Mikkel Thygesen ser frem til kampen, og så er han næsten fløjtende ligeglad, hvor den spilles. Bare den spilles.

- Når vi ikke kan spille hjemme i Roskilde, så er Gentofte fint. Kampene skal afvikles, når muligheden er der, og så har Gentofte nogle forhold, vi ikke har. Jeg har ikke spillet der før, men det skal nok gå. En kunststofbane er en kunststofbane, og alle ligner hinanden lige på nær FC Nordsjællands. Den er noget særligt,.

- Vi skal bare køre på, og vi havde da håbet på en bedre udgangsposition end at tabe 2-0 til Vendsyssel, men det gør ikke kampen mod Vejle vigtigere for os. Vi skal gå efter at vinde den kamp, som vi gør med alle andre, og så må vi se, om det over bliver tilfældet, siger Mikkel Thygesen.

Han og de offensive spillere i FCR havde flere muligheder for at score indtil flere mål især i 1. halvleg mod Vendsyssel, men skarpheden lod noget tilbage at ønske.

- Vi havde nogle gode momenter på en svær udebane, men kunne ikke score, og så var Vendsyssel utrolig kyniske i 2. halvleg med mange lange bolde. Det pressede os, og på den baggrund var deres sejr fortjent.

FC Roskilde spiller nu 3-4-3, og det er Mikkel Thygesen godt tilfreds med.

- Vi er kommet langt med det, og vi fik faktisk holdt Vendsyssel væk fra de helt store chancer, men de fik to bolde i dybden til deres mål. Vi bliver mere og mere tilpas i systemet, og taktisk er det en udfordring for vores modstandere, som er til vores fordel. Udgangspunktet er, at vi skal holde nullet, og så skal de tre mand fremme og den offensive midtbanespiller sørge for at score målene. Vi har frie tøjler, og når vi får mere tryghed i systemet, så skal vi nok udfolde os, siger Mikkel Thygesen.

Han føler, at Vejle står godt til FC Roskildes måde at spille på.

- Det er et rigtig godt hold, og de vil gerne spille langs jorden. Det passer os ret godt, og på en god bane kan det blive en rigtig god og underholdende kamp. Hvis vi så skruer fem-ti procent op for skarpheden i forhold til i søndags, så bliver det godt. Vi skal slå til på vores chancer, og skarpheden skal også være der i forsvaret, siger Mikkel Thygesen om søndag eftermiddags møde i Gentofte mellem FC Roskilde og Vejle.