Mikkel Thygesen afleverer udenom Malte Nielsen i onsdagens nederlag hos Brabrand. Foto: Jeppe Lodberg

Mikkel Thygesen: Vi skal i krig

Sport DB - 18. maj 2018 kl. 11:49 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nederlaget hos Brabrand onsdag gjorde ondt på alt og alle med tilknytning til FC Roskilde. Også på holdets mest rutinerede spiller, Mikkel Thygesen, der ser den lidt som et sigende billede på sæsonen snarere end en enkeltstående skuffelse.

- Vores situation er ikke baseret på kampen i går. Den er langt hen ad vejen bygget op over hele sæsonen. Det var de sædvanlige små mekanismer, der afgjorde det - det var stolpe ud for bundholdet, os, og et par dumme mål på standarder for holdet, der har gejsten.

- Det har lidt været vores lod i hele foråret - vi har ikke været skarpe nok i begge felter. Hvis man kigger på vores træninger, så er de fulde af intensitet, humør og masser af gode fodboldspillere, der spiller god fodbold. Men folk tør ikke tage det med ind på banen, siger Mikkel Thygesen efter torsdagens lette restitutionstræning, der følges op af en fridag fredag og lørdagens træninsopladning til sæsonens sidste kamp:

Søndagens hjemmekamp mod Fremad Amager, hvor FC Roskilde skal have point, hvis Thygesen og holdkammerater ved egen kraft skal sørge for overlevelse i 1. division.

Viborg kan også gøre det for dem ved at slå Brabrand, men det er ikke en mulighed, den 33-årige offensivspiller overhovedet har med i sine overvejelser.

I hans verden er det ham og holdkammeraterne, der har spillet FC Roskilde i reel nedrykningsfare - og det er dem alene, der skal spille hans klub gennem snart tre år ud af kniben.

Det var alvor i Brabrand, nu er det vel for alvor alvor mod Fremad Amager.....

- Det har været alvor hele foråret. Det har været en alvorlig situation længe. Men ja, nu gælder det virkelig. Vi må finde al den indre styrke frem, vi har. Vi skal i krig på søndag, siger Mikkel Thygesen.

- Vi skal alle sammen ville gå i døden for holdkammeraterne, for klubben, for alle fans'ene.

Kan man det på et hold uden selvtillid...?

- Det er ikke et spørgsmål om, man kan - det skal vi. Vi skal rykke tættere sammen og have lidt mere tiltro til hinanden. For vi kan altså godt spille fodbold.

- Og så handler det om, at samtlige 14 spillere - hvis vi bruger alle tre udskiftninger - skal ligge med krampe i benene efter de 90 minutter.

Du kan i hvert fald love, at du ligger der...

- Jeg ved jo ikke, om jeg skal spille. Rasmus (Monnerup, cheftræner) sætter holdet efter, hvem han mener, kan gøre det bedst. OG give mest

- Det er i mine øjne den vigtigste kamp i klubben historie - i hvert fald i nyere tid, siger viceanføreren, der har haft bindet om overarmen i de sidste tre kampe i lyskeskadede Stefan Hansens fravær.

Hvordan har du det i maven med den vigtighed - er det forventningens sommerfugle eller frygten for forkrampethed, du føler?

- Jeg ville så absolut helst være det foruden. Men jeg forstår godt spørgsmålet, og det er rigtigt, at vi fodboldspillere har det med at ånde for »de store kampe«. Men jeg ville så klart helst være det foruden.

- Men nu skal den spilles, og vi skal være en flok vilde dyr, der bliver sluppet løs. Vi skal ville det mere end Fremad Amager, siger Mikkel Thygesen, der har to år tilbage af sin kontrakt og absolut ikke har lyst til at skulle skrive 2. divison på cv'et, der tæller klubnavne som FC Midtjylland, Borrusia Mönchengladbach, Brøndby, Hobro og Randers.