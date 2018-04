Midtjysk flirt er ikke med TMS

- Vi taler med nogle fra Sjælland, som synes, at det kunne være fint at lave en konstruktion ligesom KIF Kolding København - bare med Midtsjælland og Midtjylland, siger HCMs formand og ejer Thomas Hintze til Ritzaus Bureau og det kunne jo lede tankerne hen på, om det mon er de direkte liga-oprykkere fra TMS Ringsted aka Team Midtsjælland Ringsted, midtjyderne snakker med.

- Det kan jeg sige med 110 procents sikkerhed. Vi er på ingen måder fortaler for, at man slår klubber sammen på den måde, og var heller ikke fortaler for, at Kolding og København gik sammen. Det er ikke i håndboldens ånd - dén er, at det er landsdelene, der kæmper mod hinanden.