Rasmus Hansen - her mod Rødovre i sidste sæson. Foto: Per Christensen

Mangler video af knytnæve

Sport DB - 08. december 2017 kl. 17:24

De følte sig ikke trygge - spillere og ledere fra Roskilde Håndbolds mandlige 2. divisionshold, da de lørdag den 25. november var på besøg hos Stadion.

Modstanderne var aggressive langt udover, hvad sporten tillader, tilskuere var truende og løb på banen, og det hele kulminerede efter kampen, som hjemmeholdet vandt, da en Stadionspiller angiveligt slog Roskildes playmaker Rasmus Hansen i hovedet med knyttet næve i den traditionelle »tak for kampen-ceremoni«.

- Rasmus kom ikke som sådan til skade, men han blev selvfølgelig dybt rystet, og det er jeg også. Det hører ingen steder hjemme i en håndboldkamp, sagde Roskilde-træner Rasmus Svane efterfølgende og bad sin klub om at skrive en indberetning til HRØ.

Det er gjort, og administrationschef Per Jensen fortæller, at HRØ tager indberetningen dybt alvorligt - og har iværksat to undersøgelser:

- Indberetningen angående støj og uro fra omgivelserne tager vi i øjeblikket et 360 graders eftersyn på, hvor vi har indhentet en redegørelse også fra klubberne. Så ser vi på, om vi kan gøre et arrangøransvar gældende og regner snart med en afgørelse.

- Omkring den anden del af indberetningen (volden) skal vi vurdere, om vi har nok oplysninger til at træffe en afgørelse på et kvalificeret grundlag. Det er jo ord mod ord, og vi vil nok indkalde til en mundtlig høring og stille spørgsmål, så vi forhåbentlig kan nå frem til en fælles sandhed af, hvad der skete derinde. Vi har erfaringer med, at nogle gange, når man sidder omkring et bord og ser hinanden i øjnene, så husker man tingene bedre, siger Per Jensen.

- Vi inddrager videooptagelser, og det må vi kun gøre, når der er tale om vold. Vi har undersøgt to muligheder - hos klubberne - men med negativt resultat, hvilket jo ikke er så overraskende, da det var efter kampen var fløjtet af. Men vi har stadig en mulighed, vi arbejder på, og det kan jo også være, at der sidder nogen derude, der har optaget det på sin telefon, fortæller HRØ-administrationschefen og føjer til, at hverken kampens dommere eller dommerudvikleren så den angivelige knytnæve.

- Så kan jeg forsikre dig om, at der havde ligget en indberetning på mit bord med det samme, fastslår Per Jensen.