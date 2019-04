Se billedserie - Stoholm er 80/20-favorit. De er gode - det kunne man sagtens mærke inde på banen. Men de var måske ikke helt så klar, siger Skytte. Foto: Jeppe Lodberg

Malthe mega-taknemmelig

Sport DB - 26. april 2019 kl. 13:28 Af Jeppe Lodberg

Der skal fart i kuglen og spilles bedre angrebsspil - så har Roskilde en lille mulighed for at slå Stoholm igen. Malthe Skytte tror på det - eller sådan cirka en femtedel af ham tror fuldt og fast på det.

- De er 80/20 eller 85/15 favoritter. Men vi er på hjemmebane og vi har vundet over dem, så umiddelbart kan man sige, at vi kan gøre det igen, siger Malthe Skytte.

Roskilde Håndbolds venstre back med det karakteristiske skæg delte topscorer-værdigheden med Rasmus Hansen i det første møde mod klubben, der sluttede som nummer 10 i 1. division. Fem mål scorede de begge i den højest overraskende 20-19 sejr 2. påskedag, og jævnføre træner Rasmus Svane spillede Malthe Skytte »sin bedste kamp i måneder«.

- Ja, det var ikke så svært - jeg har været elendig i rigtig lang tid, griner han sådan lidt alvorligt, lidt for sjov.

- Det gik okay, men jeg håber at kunne gøre det endnu bedre. Det ved jeg, at jeg kan. Vi gav alt, hvad vi havde og så måtte det briste eller bære - og sådan skal det også være på søndag.

Siger Malthe Skytte efter torsdagens træning, og han kan ikke se nogen grund til at ændre på det store i returopgøret i forhold til i Stoholm.

- De var gode. Det kunne man sagtens mærke inde på banen. Men de var måske ikke helt så klar, og det vil de være på søndag - det er der nok ikke nogen tvivl om. Men vi skal spille noget af det samme, som vi gjorde derovre - stå stærkt i forsvaret og så skal vi have fart i kuglen og håbe det bedste. Jeg er bare mega-taknemmelig over, at vi får lov til at spille de her kampe. Vi tog det som én kamp, og der er ikke mange her på holdet, der har prøvet at spille så stor en kamp.

- Det var en megafed kulisse, og der kom en masse ungdomsspillere og heppede bare på os. Det var helt klart motiverende, og jeg er mega-taknemmelig over, at der sådan lige kommer et busser forbi på vej hjem fra Frederikshavn. Det giver lige de der fem-syv procent ekstra til os inde på banen, og i så tæt en kamp, kan det meget vel have været afgørende for, at vi vandt den. Vi kan bare håbe på, at der også kommer mange og hepper på søndag, siger Malthe Skytte, og mon ikke han kan regne med det.

Til den første kamp i det indledende oprykningsspil mod Aars var der 600 tilskuere på plads, og der var en stemning »som i gamle dage« i den store lyse opvisningshal med tilskuertribuner på begge sider af banen. Søndag foregår det i »den blå hal«, og også hovedtribunen trækkes ud, da der forventes stort ryk-ind også til Final 4-kampene lørdag/søndag for U16 og U18.

Et enkelt point - eller måske rettere »en uafgjort« - vil være nok for roskildenserne. Så står den på 1. division efter sommerferien - og det afskrækker ikke Malthe Skytte:

- Ja, jeg synes, at vi er ved at være klar til 1. division. Det vil være næste step for os - vi har rykket os utroligt meget som hold i det seneste år eller halvandet. Og hvis vi vil blive bedre, så bliver vi det af at møde bedre modstandere hver uge.

- Og hvis vi kan spille op med Stoholm, så tyder det da også på, at vi kan være okay med. Selvfølgelig nok i bunden af rækken, men sådan er det altid for en oprykker. Jeg glæder mig som en lille dreng til på søndag. Mega-meget, siger Malthe Skytte.

