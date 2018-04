Magnussen: Hele bilens side var revet op

Kevin Magnussens Formel 1-racer ville nok aldrig glide gennem et bilsyn i den tilstand, som den krydsede målstregen i Baku i.

- Hans hjul låste, og han kørte hele vejen op gennem siden af bilen, lavede et hul i sidekassen og hev hele gulvet af hen til baghjulet, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Danskeren havde dermed ikke fuld kontrol over raceren, da han skulle forsvare sin tiendeplads, da løbet blev givet frit efter flere afkørsler på de sidste omgange.

Her lå Magnussen pludselig til at få et uventet VM-point og mistede det så igen.

- Til sidst skete der det, at jeg låste alle hjulene, selv om jeg bremsede 50 meter tidligere end normalt.

- Der var så meget skade på bilen, og jeg lå i slipstrøm også, så der var ikke så meget at bremse med. Så jeg låste alt og røg lige ud, forklarer Kevin Magnussen til TV3+.

Da han røg lige ud, ramte han ifølge løbsledelsen Pierre Gasly (Toro Rosso), som dermed også mistede chancen for VM-point.

Det kostede danskeren en tidsstraf, som kun fik kosmetisk betydning for udfaldet.

Magnussen havde indtil da været langt fra VM-point efter påkørslen i løbets start, men flere vilde uheld forærede danskeren muligheden.

De to Red Bull-racere kørte sammen, og Haas-kollegaen, Romain Grosjean, udgik fra sjettepladsen, da han mistede herredømmet over raceren, selv om han kørte med nedsat fart efter safety car.

Også løbets førende kører, Valtteri Bottas udgik. Han punkterede på næstsidste omgang.

- Det var ikke det nemmeste løb med en bil, der manglede hele den ene side, og problemer med vibrationer og ingen down force. Der var ikke andet at gøre end at hænge i og håbe på det, der skete. Men selv det var ikke helt nok, siger Magnussen til TV3+.

- Jeg vidste godt det ville blive svært at holde de andre bag mig efter safety car, lyder det om den mistede tiendeplads.