Magnussen: 2017 har været mit bedste år i Formel 1

Han mener, at 2017-sæsonen har været bedre end 2014-sæsonen, hvor han kørte fast for McLaren, og 2016-sæsonen, hvor han kørte for Renault.

- Jeg synes, det har været mit bedste år. Især om søndagen. Jeg føler, jeg har fået mere ud af det, jeg havde at køre med i denne sæson end i nogen af de andre sæsoner. Alting bliver lidt nemmere, når man har det sjovt, siger danskeren til Ekstra Bladet.

Udtalelserne kommer på trods af, han under sin tid som kører for McLaren opnåede en podieplacering i Australiens grandprix og en samlet 11.-plads i VM-regnskabet.

I år er hans bedste resultat en syvendeplads, og inden sæsonens sidste grandprix søndag i Abu Dhabi ligger danskeren nummer 14 i VM-stillingen uden realistisk mulighed for at forbedre placeringen.

Magnussen er klar over, at der skal ske forbedringer i 2018, hvis Haas skal overveje at forlænge hans kontrakt, der foreløbig gælder til og med næste sæson.

Det er gennem en bedre kvalifikation, at danskeren skal lægge fundamentet for at skrabe flere point sammen i 2018.

- Personligt skal jeg arbejde med en bedre kvalifikation næste år. I år har jeg brugt en del tid på at lokalisere det problem og arbejde med det. Næste år vil jeg have en bedre forståelse for det, siger han til Ekstra Bladet.

Lørdag træner Magnussen og Formel 1-feltet klokken 11 dansk tid i Abu Dhabi, mens der er kvalifikation klokken 14.