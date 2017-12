Frederik Schram (th.) er klar til at redde mange flere bolde for FCR.Foto: Kim Rasmussen

Målmand forlænger med FC Roskilde

29. december 2017 Af Kasper Nørgaard Hansen

Målvogter Frederik Schram bliver halvandet år mere i FC Roskilde.

Det skrev de to parter under på hér på én af årets allersidste dage - og dermed er både Schram og FCR sikret kontinuitet på målmandsposten i hvert fald et stykke ud i fremtiden. Og det er da også en særdeles tilfreds målvogter, som sn.dk fanger efter kontraktforlængelsen.

- Det er noget, jeg og klubben begyndte at snakke om allerede midt på efteråret, så det har længe ligget i kortene med en forlængelse. Jeg synes, jeg har fået relativt mange kampe på kort tid og føler, at jeg udvikler mig meget i FC Roskilde. Så det har helt klart også været et mål for mig at forlænge mit ophold i klubben. Nu er det sket, og det er fedt, lyder det med højt humør fra to-meter-manden.

- Det har godt nok også hele tiden ligget i mine tanker, at jeg på et tidspunkt skal sælges til en større klub - måske i udlandet - men jeg synes ganske enkelt lige nu og hér, at jeg har det så vildt godt i Roskilde. Og jeg er stolt af at være en del af det projekt, som FCR også er - og oprigtigt så glæder jeg mig hver dag til at komme til træning, tilføjer Schram begejstret.

NU lyder Frederik Schram ganske vist nærmest helt ekstatisk på denne årets tredjesidste dag, hvor vi taler med ham - men undervejs i sæsonen har der imidlertid også været frustrationer for den 22-årige keeper. I en periode i starten af efteråret røg på bænken til fordel for Frederik Vang, som han ellers i sin tid havde slået af. Frederik Schram valgte dog, om man så må sige, at samle handsken op.

- Jeg var ikke enig i den beslutning, der blev taget i sommer om at bænke mig, for jeg ved, hvad jeg kan præstere. Det var da en lidt hård tid, men jeg valgte at arbejde jernhårdt i stedet for at brokke mig og spille fornærmet, siger den langlemmede målmand.