David de Fries er Benløses sikre sidste skanse.

Send til din ven. X Artiklen: Målmand de Fries om motivation, guld og øl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Målmand de Fries om motivation, guld og øl

Sport DB - 20. april 2018 kl. 10:55 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han er en af sit holds mest rutinerede spillere og har været med til at vinde guld og sølv de seneste sæsoner.

Nu skal endnu en titel i hus for Benløses floorballdrenge og målmand David de Fries. Lørdag aften står den på DM-finale Ringsted mod Frederikshavn klokken 18.30 i Dansk Kabel TV Arena.

Det kan blive en gentagelse af sidste års triumf samme sted, hvor Rødovre blev slået.

- Jeg har en god fornemmelse. Vi har leveret stærke præstationer på det seneste, men vi har også været ramt af uheld og at nogle aftaler ikke helt har været på plads. Men generelt har vi leveret en ret fornuftig kvart- og semifinaleserie. De andre har jo næsten scoret på os i overtal, siger David de Fries.

Sunds scorede 25 gange i de fem semifinaler.

- Der er nok gået for mange mål ind, men sådan er det bare i slutspil. Alle stepper mere op og rammer målet mere og bedre. Det ser man også i den svenske liga - der scores bare mere fordi tempoet øges og folk bliver skarpere, siger målmanden.

- 25 er dog lige i overkanten, men nu er de sidste aftaler på plads, så er jeg tryg nok, men når man kun spiller en enkelt kamp, så kan alt ske på dagen. Vi skal være der.

Hvad er du mest opmærksom på omkring Frederikshavns spil?

- De har Niklas Juul og Andreas Glad, der er garanter for rigtig mange mål. De er gode til at finde hinanden og kan slå bolden i mål i luften. De to kommer i fokus og bliver afgørende, så kan vi lukke dem ned, så har vi gode chancer. Vi er selv gode offensivt og har flere strenge at spille på, men de to kan blive kampafgørende på dagen. De har specialtrænet lange bolde mod mål og derfra slå bolden ind i luften.

- Det minder om »mur« i fodbold, hvor man skal ramme bolden i luften. Det er deres speciale, og de minder lidt om Sunds og deres lange bolde, og det er de gode til. Jeg skal selv være ekstra opmærksom, når der spilles sådan, og så skal backerne også hjælpe godt til.

- Vi skal sidde tæt på dem i vores markeringer, så de netop ikke kan smide bolden ind foran mål i luften. Vi er heldigvis gode fremad banen, så der er jeg ikke urolig, men så skal der også lukkes af bagude. Vi er klar til det, siger David de Fries.

Han er glad for, at mange af Benløse-spillerne har spillet en del finaler nu, og den erfaring er vigtig nu i den tredje DM-finale i træk.

- Det kan være afgørende for os. Vi skal passe på ikke at gøre noget dumt i de kampe i kampen, der altid kommer, og en udvisning på et forkert tidspunkt kan blive afgørende. Det blev den i finalen i Randers i 2016, hvor Niklas Elfving røg ud, og der scorede Brønderslev. Det skal vi undgå.

Men I rejste Jer og vandt sidste år...

- Ja, for vi havde »sulten« efter at vinde guld, men jeg har da kunnet fornemme en slags mæthedsfornemmelse efter sidste sæson, for hvad er næste step? Er det at vinde guld igen eller stagnere? Det har været en rigtig god sæson, men vi er blevet lidt forvænt med at vinde.

- Vi vil rigtig gerne vinde guld igen, men den samme sult og ærgerrighed, som var der mellem finalerne i 2016 og 17 har ikke været der.

Så hvad skal motivere Jer?

- Det er at sætte os individuelle mål og hvad vi gerne vil vokse med som hold. Det er nogle sindssygt lange sæsoner, når man kommer i finalen, og bagefter venter der landskampe og samlinger for nogle af os. Når man ikke får holdt en god, lang pause, så får man heller ikke oparbejdet den »sult« og motivation, der skal til.

- Man har brug for en pause, slappe af og så komme igen med fuld energi, siger David de Fries, der tager sin sport så seriøst, at der ikke bliver drukket mange øl eller spist mange kager henover sæsonen.

- Det er man nødt til, men jeg ser frem til en øl efter finalen - og det ser alle frem til, for det har vi afholdt os selv fra.

Lørdag aften går det løs.

Benløse og David de Fries spiller DM-finale igen, igen, igen.