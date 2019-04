Christian Lønstrup ser frem til bundbraget mod Hvidovre. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Lønstrup: Det bliver forbudt for børn

27. april 2019 Af Kasper Nørgaard Hansen

FC Roskilde står i skrivende stund noteret for 31 point for 27 kampe, mens Hvidovre har 30 point for lige så mange kampe.

Og med kun seks runder tilbage af sæsonen begynder det for alvor at snerpe til i bunden af rækken. Guleroden ved at vinde søndagskampen i Rådmandshaven er til gengæld til at tage at føle på.

Vinderen af kampen kan lægge en måske afgørende afstand ned til Helsingør og Thisted under nedrykningsstregen. Lad os eksempelvis sige, at FCR slår Hvidovre - og Helsingør og Thisted begge taber i weekenden - så vi FCR have hele syv point ned til den forkerte side af stregen.

Taber FCR omvendt, mens nordsjællænderne og nordjyderne begge vinder, ja så vil FC Roskilde kun være henholdsvis ét og to point fra de to nederste pladser i tabellen.

Det regnestykke har - endda flere gange - kørt rundt i Christian Lønstrups hoved i løbet af ugen, fortæller han. Der står utrolig meget på spil, og det behøver man ikke minde ham om.

- Det er en helt utrolig vigtig kamp, og det er det vel at mærke ikke kun for os, men i lige så høj grad for Hvidovre, og det tror jeg man kommer til at kunne komme til at kunne mærke, siger Løntrup, der håber på et godt fremmøde på stadion på søndag. Al støtte og hjælp fra lægterne kan bruges.

- Hvis vi kan vinde den hér kamp og andre bundhold taber, så er vi nået et langt langt skridt. Jeg siger ikke, at vi så er fri af nedrykning, men så ser det i hvert fald lyst ud, siger »Løns«.

Kigger man lidt dybere ind i tabellen for 1. division, vil man også bemærke, at FC Roskildes kampe stort set altid er garant for mål. 0-0 er stort set ikke et resultat, der eksisterer for holdet, for det er kun sket én sølle gang i hele sæsonen.

Det er der en god grund til, for på én og samme tid er FCR det hold i rækken, som har scoret flest mål og lukket flest ind. 49-51 lyder målscoren på efter de 27 kampe.

- Det er både godt og skidt, kan man sige. Vi er i en god udvikling generelt, og når jeg sidder og efteranalyserer kampene og »fjerner målene« mentalt, synes jeg ofte at vi rent spillemæssigt har været det bedste hold af de to. Vi har næsten altid bolden mere end de hold, vi møder, påpeger cheftræneren.

Det i sig selv er dog ikke altid lig med succes, og der venter da også et »aber dabei« i hans mundvig.

- Vores udfordring er omvendt, at jeg generelt synes, vi giver for lette mål væk. Ofte helt ud af ingenting, som man for eksempel så mod Fremad Amager. Vi skal have stoppet de defensive hjerneblødninger, hvis man må sige det lidt groft.

Det må man, og det skal man i hans stilling - i morgen er der ikke råd til flere forsvarsbommerter, hvis de så stærkt ønskede tre point skal i hus og bunden lægges på afstand.

- Det bliver en ekstremt svær kamp med utrolig meget på spil. Det bliver hård fight nærmere end Barcelona-spil. Hvis man skal kategorisere vigtige kampe i løbet af sæsonen, så er den hér nok i top 3. Det bliver forbudt for børn, forudser han bombastisk.