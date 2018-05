Live: FC Roskilde - HB Køge 0-1

Lørdag eftermiddag spilles det sjællandske derby mellem FC Roskilde og HB Køge i 1. div. - mellem bund og top, hvor begge har noget at spille for i hver sin ende af tabellen.

6. Mark Gundelach afslutter et godt angreb me et skud på Andreas Hansen.

13. 0-1: Lee Rochester header bolden i mål, efter at den er forlænget af Bozga i feltet på Alexander Bahs indkast i højre side.

HB Køge sidder på al initiativ i starten og får den spillede kamp, de vil have, mens FCR reagerer og forsvarer og har rigeligt at se til.

28. Mikkel Wohlgemuth trykker af i FCRs felt, men Halse afværger.

FCR har ikke fået sat meget spil sammen indtil nu, og HB Køge har fået det, som de vil. De sværmer ofte rundt om FCRs felt.

Advarsel til FCRs Anders Qvist. Tidligere har Anders Nielsen fået en også.

44. Mumin trykker så hårdt og fladt af, at Schram kan ikke holde bolden og må give hjørne.

Pause.

Ikke det store sus af en halvleg, men HB Køge kan være bedst tilfreds med tingenes tilstand. FCR skal frem på banen for at skabe noget mere, og det bliver spændende, om de har modet og evnerne til det.

2. halvleg

FCR skifter Valon Ljuti ud i stedet for Andreas Hermansen, der har døjet med et forstuvet knæ de seneste uger, men nu altså menes at kunne spille en halvleg.



FC Roskilde – HB Køge 0-1 (0-1)

0-1: Lee Rochester (14.)



Holdopstillinger:

HB Køge: Andreas Hansen – Abdul Mumin, Jean Claude Bozga, Daniel Arrocha, Gregers Arndal-Lauritzen –Lee Rochester, Henrik Madsen, Mikkel Wohlgemuth, Alexander Bah, Kristian Andersen – Martin Koch Helsted.

FC Roskilde: Frederik Schram – Mark Gundelach, Anders Qvist, Daniel Stenderup, Anders Nielsen – Emil Nielsen, Valon Ljuti (46./Valon Ljuti), Niklas Halse, Robert Larsen, Mikkel Thygesen - Morten Nielsen.