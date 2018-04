Live: Benløse - Sunds 4-2 (kamp 5)

Her følger kampens højdepunkter:

1. periode

God start af Benløse i en kogende hal B.

3. Daniel Nygaard fyrer af.

4. 1-0: Mathias Glass (Nicklas Elfving). Glass vinkede efter bolden til Elfving, fik den på en lang aflevering og slog til som en slange foran mål.

5.04: 2 min. udv. til Sunds.

5.57: 2-0: Stefan Hedorf i overtal. Bom.

Vild fight og vild stemning i hallen. Liv eller død for Benløse.

9.25: 3-0: Nicolaj Brixager. Ingen tøven. Mod mål på et skud.

11.42: Mathias de Fries udvises 2 min.

Benløse klarer perioden med godt forsvar.

18-18: 4-1: Jannik Skov

16.41: 4-0: Peter Pfneiszli (ass. Stefan Hedorf)

Sunds levnes ikke en chance i denne kamp.

Benløse tæt på 5-1.

1. periode er slut. Et overbevisende og toptændt Benløsehold har siddet på det meste og har udvist en uhyggelig koncentration og kynisme.

2. periode

Sunds fint i gang, men kan ikke spille sig igennem Benløses midtzone og sender lange bolde frem.

5. min.: Jesper Roland på overliggeren.

Stillingskrig i kampen.

Sunds kan ikke spille sig igennem Benløses forsvar - har ikke fysikken eller den taktiske opskrift. Endnu.

10. min.: 4-2: På en aflevering frem i højre side og ind foran mål kom målet så.

Sunds er ikke færdige, og der er al mulig grund til at have respekt for dem. Det har Benløse.

Benløse har ikke fået gang i angrebsspillet i denne periode. Der skal ske meget mere foran mål.