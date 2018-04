Roskilde KFUMs sportschef Pierre Overgaard. Foto: Anders Kamper

Licens-glæde i KFUM

Sport DB - 29. april 2018 kl. 21:51 Af Anders Kamper

Efter tre års hårdt arbejde og brug af hundredetusindvis af kroner lykkedes det i denne uge endelig for fodboldklubben Roskilde KFUM at få licens i DBU-systemet.

Ikke en A-licens, som den blandt andet superligaklubberne har, men en T-licens, der er tredjelaget, mens blandt andet FC Rokilde og HB Køge har fået B-licens.

»Licensordningen sigter primært på udvikling af spillere på U/13 til U/15-niveau, og er målrettet de klubber, der igennem arbejdet med disse spillere over en årrække har vist sig at være et godt første stop på udviklingsstigen. Formålet er at gøre dette miljø endnu bedre gennem den certificering, som T-licensen er udtryk for,« skrev DBU om T-licensen, da den blev vetaget i 2011.

- Den nye licens giver de bedste spillere mulighed for at blive i egen klub længere, end vi ser det i dag ved at udvikle dem gennem frivillig deltagelse i talenttræning i nærområdet. Dermed får vi løftet niveauet for udviklingen af de respektive aldersgrupper, ikke kun i egen klub, men også i de omkringliggende klubber, gennem klubsamarbejder, sagde den daværende formand for DBUs licensudvalg, Christian Kofoed.

Nu er KFUM altså T-licensklub, og vejen dertil har kostet arbejdstimer og mange penge til trænere og til opfyldelse af alle de krav, der stilles fra DBUs side. Efter at ansøgningen er sendt og læst af licensgruppen skal ansøgerne igennem en fire timer lang udspørgen helt ned i detaljen.

Her mødte KFUM med sportschef Pierre Overgaard og A-trænerne Palle Olsen, Stefan Håkansson, Jan Zirk og Jakob Bay-Nielsen.

- Vi blev gennemheglet om alt, og jeg nåede da at blive noget svedig tre-fire gange undervejs, for havde vi nu helt styr på alt det vi skulle. Det havde vi altså, men det var noget af en omgang, siger Pierre Overgaard, der er både glad for og lettet over, at KFUM nu er blandt de relativt få klubber, der får licens.

- Det er da en lettelse, og selv om vi vidste, at vi opfyldte alle kravene, så er man jo altid lidt bekymret for, om man klarer det og får licensen. Når mennesker skal beslutte sådan noget, så er der jo meninger og politik i det. Vi er meget begejstrede over, at det er lykkes, men det er dyrt at have det niveau, der kræves for at være med helt fremme med så mange veluddannede trænere. Hvis vi ikke fik licensen, så kunne man da godt stille spørgsmålstegn ved, om vi skulle fortsætte med at bruge så mange penge, siger Pierre Overgaard.

Hvad det har kostet KFUM til nu, er svært præcist at gøre op, men siden man i 2015 besluttede at gå efter T-licens, er udgifterne til trænere steget med 300.000 kr. om året.

I dag har klubben fem A-trænere, en fysioterapeut er tilknyttet, ligesom der er drejet på andre knapper for at klare kravene. Det koster alt sammen.

Et af dem er i øvrigt, at KFUM nu skal have deres eget lille korps af scouts (talentspejdere), der skal kigge på spillere ned til U12 i andre klubber for eventuelt at få vedkommende til KFUM eller FC Roskilde - de to klubber arbejder sammen om det såkaldte DBU Topcenter for spillere ned til U10.

- Vi er forpligtet til se, hvad der er af spillere rundt om i klubberne - eksempelvis i Hvalsø.

Eller naboklubben Himmelev-Veddelev...?

- Ja, og jeg skal selvfølgelig skrive til dem og forklare, hvad det går ud på og hvordan det kommer til at foregå. Vi skal selvfølgelig overholde reglerne, men vi skal have fem scouts, der skal kigge efter spillere fra U12 og ældre. Vi vil så snakke med FC Roskilde, så vi ikke kontakter de samme spillere, siger Pierre Overgaard.

Svogerslev Boldklub kommer ikke i skudlinjen i forhold til KFUM, da de to klubber inden længe indgår en samarbejdsaftale.

I FC Roskilde er man glad på Roskilde KFUMs vegne over, at T-licensen er i hus.

- Jeg har ønsket Pierre tillykke med licensen, og jeg synes, det er stærkt, at Roskilde nu har to licensklubber som den eneste by i Danmark. Det er godt for fodbolden, udviklingen og samarbejdet i Roskilde, siger FCRs ungdomsansvarlige, Christian Juel Glem.