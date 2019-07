Det er ikke mere end et år siden,a t Henrik Lehm og Per Rud sagde tak for godt samarbejde. Og der blev vist også sagt et »vi ses, du gamle« i samme ombæring. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Lehm retur i HB Køge

Det er ikke mere end 13 måneder siden, at han efter to et halvt år som cheftræner i HB Køge bad om at blive løst fra sin kontrakt i utide - han var ganske enkelt kørt træt af de 25 ugentlige timers transport til og fra arbejdet i Herfølge til hjemmet i Odense.

Den ikke ret tidligere cheftræner Henrik Lehm får ny rolle stor i HB Køge - som teknisk direktør med ansvar for at udvikle Capellis klubber og akademier verden over. Og han glæder sig.

