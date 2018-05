Henrik Lehm og HB Køge skal atter møde FC Roskilde lørdag eftermiddag.

Lehm: FC Roskilde kan ikke overraske os

Sport DB - 11. maj 2018 kl. 17:59 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem gange har træner Henrik Lehm stået i spidsen for HB Køge i møder med FC Roskilde.

De er endt sådan her - med HB Køge nævnt først:

1-1, 1-1, 1-0, 3-0 og 1-3.

Lørdag mødes holdene igen, og Henrik Lehm er mere end fortrøstningsfuld.

- Der er ild i øjnene på mine spillere, og de har trænet godt de sidste par dage, selv om det har været en lang sæson med mange hårde kampe. Jeg er meget fortrøstningsfuld og glæder mig meget til at møde Roskilde. Begge hold har meget at spille for, så jeg håber, det det vil slå gnister på banen.

Det kan vel kun blive en god kamp!

- Ja. På det her tidspunkt af sæsonen er der jo tit mange hold, der ikke har noget at spille for. Det er jo urealistisk, at Roskilde rykker ned, og ja, vi skal selv have ni point for at blive nummer. Men så længe der er en matematisk mulighed for begge dele, så kommer begge hold med en masse energi.

Og I vel vel favoritter?

- Det overrasker mig faktisk, at odds-sætterne synes det. Vi har mødt hinanden vanvittigt mange gange, og det bliver normalt meget tætte kampe. Ingen er favorit her - det handler om at være det hold, der på dagen investerer mest i kampen.

Kan FC Roskilde overraske Jer med noget?

- Jeg meget spændt på, hvad det skulle være! Jeg kender dem rigtig godt, og det samme gælder spillerne, så der er ingen af os, der kan overaske den det andet hold. Gundelach (FCRs Mark, red.) spillede under mig i to år og har hørt 50 oplæg til kampe, så han ved, hvad jeg vil, og jeg er den type træner, der pludselig hiver noget helt nyt op af hatten. Vi bliver ved med at arbejde på vores måde at spille på, og det ved Gunde og FC Roskilde udmærket, siger Henrik Lehm.