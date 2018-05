HB Køge-direktør Per Rud. Foto: Anders Kamper

Kulturen gør HB Køge stærk

Sport DB - 15. maj 2018 kl. 13:58 Af Anders Kamper

Med to runder tilbage af sæsonen har HB Køges 1. divisionshold chancen for at spille sig ind i top-3 og dermed få oprykningskampe til Superligaen. Det kræver først og fremmest, at Viborg besejres hjemme onsdag aften og at Esbjerg slås ude på søndag, og dertil skal Viborg og Vendsyssel sætte yderligere point til, så HB Køge kan overhale og blive nummer tre.

Det håber de på i HB Køge, hvor direktør Per Rud er overrasket over succes´en - og så ikke helt alligevel.

- Det er tredje år med samme trænere og stort set samme spillere, så helt overraskende er det ikke. Vores mål er top-4, og det er det stadig, for der er tre klubber med væsentlig større økonomi end vores, og der er flere klubber med større økonomi end vores, men vores kultur og kontinuitet kunne måske berettige til at overhale dem og blive blandt de fire bedste, siger Per Rud dagen før Viborg-kampen.

- Det har vi gjort, så vi har været meget konstante gennem hele sæsonen med et højt bundniveau og med mange kampe på vippen, vi har vundet. Det har været en flot sæson, og vi slutter mindst nummer fem, og det er fremgang fra sidste sæson (blev nummer seks, red.), så vi forbedrer os hele tiden. Det er imponerende, når man ser på, hvor vi er som klub, siger Per Rud, der måtte sige farvel til Mark Gundelach i vinterpausen, da han tog til FC Roskilde.

Efter nytår blev Malte Amundsen solgt til Rosenborg, nye spillere kom, men alligevel ligger HB Køge i toppen.

- Det svækkede os, at de forsvandt, for vi er ikke lige så offensive på back´erne, som med dem, men kulturen er bare stærk her, så når man kommer som ny her, så bliver man suget ind i fællesskabet, og det er vores lod. Klubben kommer over navne og personer, og det har vi levet efter og lever fortsat efter, så længe økonomien er som den er og med den strategi vi har. Den virker, for selv om vi siger nej til spillere, så kan vi stadig opfylde vores målsætninger, og det er godt.

Hvad er det kulturen gør her?

- Den sikrer, at vi ikke har de negative udsving. Der er ingen, der går i panik ved modgang, spillerne begynder ikke at pege fingre, og træneren begynder ikke at kræve andre spillere, og ledelsen begynder ikke at kigge efter en ny træner. Man arbejder sig ud af kriserne, og der er kulturen her i klubben sund, siger Per Rud.

- I bund og grund er det jo ret simpelt: Man skal have den optimale præstation, og når den er færdig, så evaluerer man den, og derefter konkluderer man. Og bagefter går man ud og træner og har fokus på det - og ikke på alt muligt andet. Det er ikke imponerende at blive nummer fem, og jeg skal ikke rose os selv, men for os virker det i hverdagen, når tilgangen er analytisk i stedet for bare at snakke om topplaceringer. Det kan vi ikke bruge til noget, siger Per Rud efter træningspasset i sommersolen.

Onsdag aften kan HB Køge tage et stort skridt tættere på playoff-kampene, hvis Viborg slås på Capelli Sport Stadion.

Stillingen i toppen:

1. Vejle - 59 point. Mangler Fredericia og Thisted.

2. Esbjerg - 56 point. Mangler Skive og HB Køge.

3. Viborg - 52 point. Mangler HB Køge og Brabrand.

4. Vendsyssel - 52 point. Nykøbing FC og Fredericia.

5. HB Køge - 50 point. Mangler Viborg og Esbjerg.