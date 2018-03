Krøis bliver TMS-assistent

»Lasse har selv som aktiv spillet 4 år som ungdomsspiller plus både sæsoner i håndboldligaen og 1. division for TMS Ringsted. Derudover har han været træner i klubben for U14 og U16 drenge sluttende med, at han faktisk overtog cheftrænerposten på U16 drenge fra netop Dennis Jensen i forrige sæson, da denne rykkede op i dameafdelingen. Dennis og Lasse har tidl. arbejdet sammen i sæsoner, hvor Lasse har manglet tid grundet egen spillerkarriere, og Lasse har trænet Hold 2 i årgange, hvor Dennis har været cheftræner.

- Lasse har været min personlige 1. prioritet, men det er klart, at når der opstår en ledig stilling på en vigtig plads i klubben, så skal man som klub sondere markedet og se, hvilken profil man vil have. Jeg er superglad for, at valget er faldet på Lasse, og at han har valgt at sige ja til denne opgave. Med Lasse får jeg en assistent, som er fagligt rigtig dygtig, og som spillerne vil nyde godt af personligt, da han gennem sin egen spillerkarriere og arbejdet på IKA er blevet specialist i at udvikle den enkelte spiller. Samtidig får jeg en assistent, som kan udfordre mig på måden, vi skal spille på, men som jeg samtidig ved, jeg kan samarbejde med uden problemer.