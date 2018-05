Krampe-glæde hos Arrocha

- Det er dejligt, at vi stadig er med helt deroppe, hvor det er sjovt. Endelig. Vi har jo haft mange muligheder for at komme helt op, men hvor vi ikke har slået til. Dejligt det lykkedes, men der har manglet det sidste og afgørende kvalitet i spillet, siger Arrocha.

- Det er som, at de da bliver 10 mand (Erik Nissen udvises, red.), bliver vi dårlige. Man kan godt se, at vi har mange spillere, der spiller på et »ungt« niveau og som ikke har så mange divisionskampe endnu. De skal hjælpes af os andre, men vi skal være bedre til at styre en kamp - og især når vi er 10 mand. Så skal bolden bare spilles rundt i stedet for at drible og risikere fejl. Vi lavede alt for mange fejl.