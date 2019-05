Roskildes spillere gjorde det umulige og slog Stoholm to gange. Foto: Anders Ole Olsen.

Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Roskildes store mirakel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Roskildes store mirakel

Sport DB - 03. maj 2019 kl. 12:26 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Næh, vi er ikke klar til 1. division, men vi kan håbe på, at vi bliver det. Vi har fødekæden til at blive det på sigt, men det vil være naivt at tro, at vi ikke skal ud og se på spillere udefra, hvis vi rykker op.«

Roskilde-træner Rasmus Svane lød ikke videre optimistisk, da han i lørdags satte ord på, om hans hold kunne ville kunne gøre sig i 1. division.

Søndag aften skete det så - Roskilde gjorde det umulige for anden gang på en uge og baskede Stoholm hjemme i Roskilde foran imponerende 1500 tilskuere, som var det duften fra de gamle dage i 90'erne, der pludselig genopstod.

1500 til håndbold i Roskilde - det mere end matcher mange hold i både Ligaen og 1. division, og heldigvis kom de ikke forgæves alle dem, der håbede at se miraklet ske for spillerne med navne, vi nu skal til at lære endnu bedre at kende: Niclas Christiansen, Magnus Viekær Kristensen, Rasmus Hansen, Simon Hald, Malthe Skytte og Rune Hedevang og, og, og ...

På stribe har unge spillere fået debut på 1. holdet i Roskilde i denne sæson, og det er helt i tråd med den strategi, der er klubbens: Vi skaber vores egne spillere og bruger dem, og det er bare at lette på hatten: Det kan de i Roskilde Håndbold! Så godt at mange af deres spillere i dag spiller på hold rundt i Danmark, og intet tilsagde, at Roskilde selv skulle blande sig bare i nærheden af 1. division i denne og måske også næste sæson.

Dertil har der været for meget ungdomshold over Svanes drenge, men når talent og vindervilje ikke kan holdes nede, og når man slår Stoholm i Stoholm, så er det ikke tilfældigt, at man pludselig står i den næstbedste række.

Stoholm sluttede som nummer 10 i den række i forgangne sæson med HC Odense, Frederikshavn, Randers og Køge under sig, og holdet har slået HØJ hjemme og spillet lige op med flere af rækkens bedste hold.

I dag er klubben i chok over nedrykningen, og Roskilde Håndbolds spillere og ledere er nok stadig rystede over, at deres herrehold gjorde det umulige. Og hvad gør vi nu?

Nu står klubben altså med to hold i den næstbedste række, og oprykkerne får mere end rigeligt at se til efter sommerferien. Ikke blot på banen, hvortil der skal findes spillere med 1. divisionskaliber. Det bliver svært nok hér så sent på sæsonen - men også ledelsen i klubben skal på endnu mere overarbejde. Der skal findes nogle hundrede tusinde kroner for at få hjulene til at dreje, da det ikke er gratis at drive et hold, der skal spille i blandt andet Skive, Frederikshavn, Odder, Odense og Maribo.

Spillere og ledere i klubben er renlivede amatører i den bedste mening og forstand, og hvor er det i virkeligheden befriende, at det kan lade sig gøre at tage fusen på alt og alle. Men det ændrer ikke på, at der skal penge til for at drive endnu et 1. divisionshold i klubben, og mange års eksistens på den økonomiske kant har lært bestyrelsen at sætte tæring efter næring.

Derfor kommer vi sikkert ikke til at se herrespillere på kontrakt efter sommerferien. De spillere, der rykkede op, kommer i vid udstrækning også til at spille en række højere oppe, og så må man tage de tæv der følger med et smil og en oprejst pande.

Foreløbig er der grund til at glæde sig over, at sjællandsk håndbolds deltagelse i 1. division er status quo efter Køges nedrykning og Roskildes avancement.

Tillykke!