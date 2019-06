FC Roskilde er ved at justere lønningerne i klubben, og det sætter spillerne i et svært dilemma. Foto: Anders Kamper

Kommentar: Her er FC Roskilde nu

Sport DB - 07. juni 2019 kl. 15:39 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommentar: På få dage er fire spillere stoppet i FC Roskilde, og det er ikke den store overraskelse.

Frederik Schram, Anders Nielsen, Andreas Bruus og Mikkel Nøhr Christensen har alle udløb af deres kontrakt d. 30. juni, og med den økonomiske situation i Rådmandshaven in mente, er det naturligt, at de stopper.

Nu venter vi bare på, at også Patrick Da Silva også siger stop, da hans kontrakt også udløber denne sommer, og så bliver det spændende at se, hvad der sker med resten af spillerne.

Stort set hele truppen er blevet bedt om at gå ned i løn pr. 1. juli - nogle med op til 60 procent, andre med mindre, da der er stor forskel på løncheckene i klubben. Med det krav - eller ønske - fra klubejer Carsten Salomonsson har de fleste spillere også fået lov til at gå kvit og frit, hvis de kan finde en anden klub over sommeren.

Et par spillere, formentlig de oplagte Nicolai Vallys og Emil Nielsen, skal andre klubber betale for, hvis de skal ud af kontrakten i utide.

Fra FC Roskildes side er sagen klar: Der er ikke penge i kassen til at aflønne spillerne i det nuværende lønniveau efter sommerferien. De første seks måneder ender med underskud på 4,5 millioner kroner - svimlende 750.000 kroner om måneden.

De penge kan ikke hentes med overskud i årets sidste seks måneder, men FCR vil igennem halvåret med i et nul, hvorfor der skal barberes i lønningerne. Sidste år havde FC Roskilde samlede lønudgifter på 11 mio. kr.

Der skal altså findes godt fem millioner kroner nu, og det bringer både klubben og spillerne i en svær situation.

De tilbageværende spillere har kortere eller længerevarende kontrakter, og dem vil de ganske givet henholde sig til, når de vender tilbage fra ferie om halvanden uge. Hvis det sker eller hvis de ikke stopper meget hurtigt hen over sommeren, så skal der altså udbetales løn til op mod 14 spillere, og så står forretningen FC Roskilde med et stort problem.

Der er ikke penge i kassen til lønnen, og hvad sker der så? Indtil nu er der ikke sparet en krone, og Christian Lønstrups forhold er heller ikke afklaret.

Det ligner en gang hård juridisk tovtrækning mellem ham og FCR om, hvem der har gjort hvad. Klubejer Carsten Salomonsson hævder, at Lønstrup har sagt op, mens Lønstrup selv afviser den udlægning. Det kan blive en dyr skilsmisse for FCR, hvis den suspenderede træner får.

En trussel om konkurs - igen - ligger altså lige for over sommeren, og spillernes dilemma er, om de vil bringe FC Roskilde i den situation blot tre-fire måneder efter, at det lykkedes at afværge konkursen i marts.

Dengang blev der sagt, at der var penge til driften langt ud i fremtiden, men i realiteten blev der kun hentet 1,5 millioner kroner i aktiekapital af sponsorerne, der er samlet i selskabet Alletiders Netværk.

Redningen tolkede spillerne som, at de var sikret og sikker på deres løn og forhold i hvert fald deres kontraktperiode ud.

De er kan ikke være sikker på andet end, at FC Roskilde er på vej mod fodbold på deltid med lavere lønninger og træning klokken 16.00 i stedet for formiddagstræning, hvor der så er tid til familien bagefter. En markant ændring af kontraktforholdene.

Fra spillernes side er et klubskifte over sommeren ikke blevet lettere af, at sagen om matchfixing hænger over FC Roskilde i almindelighed og spillertruppen i særdeleshed.

Nu skal politiet så efterforske sagen nærmere i spillertruppen, og dermed begynder det at blive meget konkret. DIF har simpelthen meldt FC Roskilde til politiet.

Hvilken anden klub tør og vil hente en spiller i FC Roskilde, der om kort tid kan blive indblandet i konkrete mistanker eller anklager om matchfixing?

På et tidspunkt måtte Christian Lønstrups anklager mod spillertruppen bliver konkrete, og det er de så blevet nu.

Det styrker ikke den enkelte spillers mulighed for at finde en ny arbejdsgiver, at det hænger over hovedet.

Spillerne er ydermere presset af, at en række Næstved-spillere ikke skal fortsætte dernede, og hvad sker der i FC Helsingør og hos Superliga-oprykkerne Lyngby. Rigtig mange spillere kan blive arbejdsløse om få uger. Det pres kan få flere spillere i FCR til at acceptere en lønnedgang.

Omkring økonomien i FC Roskilde har det været nævnt, at klubben kan rykke i 2. division, hvis der ikke kommer styr på pengesagerne. Her er det værd at understrege, at FC Roskilde har fået licens til 1. division næste sæson og således ikke bare kan rykke i 2. division. Og slet ikke ved egen fri vilje.

Eneste undtagelse skal være, hvis DBU har stillet krav om, at FC Roskilde skal indsende økonomisk status hver måned og at den skal være tilfredsstillende for at kunne opretholde licensen.

Hvis DBU nu trækker licensen i FCR 1. juli, hvad sker der så? Unionen er ganske givet ikke interesseret i at have en klub i 1. division, der allerede hiver efter vejret inden sæsonstart.

Hvis det så ender med en degradering inden sæsonstart, hvor stiller det så spillerne og deres kontrakter, da de så ikke er rykket ned sportsligt, men økonomisk/administrativt?

Spørgsmålene er mange, og svarene er færre netop nu, men alt i alt er det et noget broget billede og en udsigt til en svær, hård og varm sommer for den efterhånden hårdtprøvede klub, der skal så grueligt meget igennem, at man på en mørk dag godt kan blive i tvivl om, om det nogensinde bliver godt.

Anders Kamper er sportsredaktør på DAGBLADET Roskilde/Køge/Ringsted og følger blandt andet FC Roskilde tæt.