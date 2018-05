FC Roskilde spiller søndag den sidste kamp i sæsonen, hvor kravet er en sejr for ikke at være afhængig af Brabrands resultat mod Viborg. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: FC Roskilde i overlevelseskamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: FC Roskilde i overlevelseskamp

Sport DB - 18. maj 2018 kl. 11:43 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommentar: Hvad foregår der i FC Roskilde?

Det spørgsmål er der rigtig mange der stiller sig selv i denne tid og har gjort i nogle uger, mens de har fulgt med i 1. divisionsholdets nedtur runde efter runde i et især elendigt forår, der vel ikke er set værre klubbens 14-årige historie.

Vist har FCR da prøvet at rykke ud af 1. division før, men det er ikke sket med et hold så godt besat og så dyr i lønkroner, som den trup, der de seneste par sæsoner har optrådt i hvidt og lyseblåt.

Derfor er nedturen så uhyggelig for FC Roskilde, når al logik tilsiger, at et hold med den kaliber og individuelle kvalitet skal ligge nummer tre og ikke tredjesidst. Det var faktisk i denne sæson, at FCR skulle række ud efter Superligaen og komme endnu tættere på næste sæson. Og så kunne det nye stadion bare blive rejst hurtigst muligt...

I dag er virkeligheden, at FCR er længere væk fra Superligaen end meget, meget længe, og inden sidste runde søndag eftermiddag mod Fremad Amager står opholdet i 1. division på spil for Rasmus Monnerups tropper.

FC Roskilde spiller altså i 2. division øst efter sommerferien, hvis Fremad Amager vinder og Brabrand samtidig slår Viborg. Ingen af delene er usandsynlige netop nu, da FCR-spillerne ikke kan levere, når de skal, og Brabrand kan afslutte et forrygende forår med endnu en sejr, hvor der hidtil er hentet 20 point.

FCR har hentet 10, og desværre ligner spillerne det, de er og spiller som: En flok tabere uden tro på egne evner og en vilje til at kæmpe en vis del af kroppen ud af bukserne i alvorens time.

Hen over foråret er det hele gået fra skidt til værre til elendigt, og det er værd at bemærke, at holdet ved indgangen til foråret kun var syv point fra 3. pladsen og 12 point fra Brabrand som næstsidst. FCR kiggede altså mere op end ned og gik efter at ramme en stime, der kunne bringe holdet ind i topstriden.

Det er historie: Lige nu er FCR to point foran Brabrand og 18 point fra Viborg på 3. pladsen! 18 point.

Og hvorfor så denne store nedtur, som jo er set før i Rådmandshaven i andre varianter, inden det så er gået helt galt nu?

Svaret har træner Rasmus Monnerup nok ligget søvnløs over de seneste uger sammen med sportschef Anders Theil og formand Bo Tue Knudsen, og mon ikke også spillerne har mareridt over den situation, de sammen har bragt klubben i?

Det helt åbenlyse svar er, at der ikke er spillet god nok fodbold i forårets kampe, og snakken om banernes kvalitet kan vi droppe med det samme. Vist er græsset i idrætsparken en skændsel, men flere af FC Roskildes kampe er blevet spillet på kunstgræs, og den slags fodbold er FCR-spillerne vant til. Men heller ikke her har FCR spillet godt. Jeg husker tydeligt rædslerne mod Brabrand i Herlev, hvor FCR svineheldigt vandt 3-2 til allersidst og hurtigt slettede indtrykkene fra en indsats, der heller der var dyrt betalte spillere værdig.

På trods af sejrens glæde vandt FCR ikke i fem kampe derefter. Der kom en lille opblomstring mod Thisted (3-1), men så faldt spillerne tilbage i hullet og er nu så langt nede, at nedrykningen truer.

Ubegribeligt ringe var det mod HB Køge sidste weekend, og 2. halvleg mod amatørerne fra Brabrand i onsdags det indtil videre ultimative lavpunkt.

Spiller for spiller er FC Roskilde et klassehold, men der mangler i den grad en vilje og evne til at spille og kæmpe sammen i med- og modgang - også at udstråle en stolthed over den klub, man repræsenterer.

1. divisionsholdet er jo ikke en selvstændig ø i FC Roskilde, men et flagskib - det hold der går forrest og viser vejen på alle måder. Hvis ikke den kultur råder, at profiler som Mikkel Thygesen, Daniel Stenderup, Mathias Gehrt, Emil Nielsen, Mark Gundelach (der er endnu flere!) og flere andre går forrest og sikrer et vist niveau i alt, hvad der foretages, så skrider tingene, og resultaterne bliver derefter.

Det naturlige spørgsmål er selvfølgelig også, om disse spillere - og andre - har mere i sig - om de gider og kan motivere sig til at yde en 200 procents indsats? Fortidens meritter tæller ikke længere.

Når jeg ser FCR træne og der står tre trænere (Rasmus Monnerup, Bo Storm og Anders Møller Christensen) og kigger på, kan jeg da også godt blive i tvivl om, hvem der bestemmer. Det gør Rasmus Monnerup selvfølgelig, for han er cheftræner, men banker han i bordet og sætter assistenterne og spillerne på plads, når det er tiltrængt? Udstikker han en klar linje og retning ud fra den fastlagte strategi?

Ved Monnerup i virkeligheden, hvad han vil?

Forhåbentlig, for Monnerup forlod jo FCR-skuden for præcis et år siden fordi han ikke kunne får det fulde ansvar for truppen. Han blev så hentet tilbage i efteråret efter det mislykkede samarbejde med René Skovdahl, og det så lovende ud i starten.

Under Monnerup høstede FCR 17 point i ni kampe (1,88 i snit) mod Skovdahls otte i ni kampe (0,88 i snit). Men Monnerups forår har så budt på 10 point i 13 kampe - et snit på sølle 0,76 point.

Rasmus Monnerup har altså til gode at bevise, at han er så dygtig en træner, som vi alle tror og har indtryk af, at han er. At være fodboldtræner, er et benhårdt håndværk, og Monnerup står med det fulde ansvar på træningsbanen, hvor grunden lægges til arbejdet, indsatsen og indstillingen på banen.

Bagved står så sportschef Anders Theil, og mon ikke de to skal have en lang snak efter sæsonen om, hvad er sket og hvad der skal ske med truppen. Lad os nu håbe, at FCR bliver i 1. division - alt andet er ikke til at bære - men hvem skal bære holdet videre og hvem er definitivt færdige til sommer eller til nytår?

En række spillere har indløb af kontrakter, og tiden er måske inde til at se, om ikke der skal frisk blod og nye kræfter til. Set udefra vil jeg hellere se tre unge spillere fuld af energi og kamplyst end endnu en tidligere Superligaspiller i truppen. Det gør FCR nu, og resultatet kender vi.

Der bliver nok at lave i FCR den kommende tid, men først skal Fremad Amager besejres.

Det må ikke gå galt. For byens, for klubbens, for alles skyld.

Anders Kamper er sportsredaktør på DAGBLADET Roskolde/Ringsted/Køge