Køge vadnt topkampen

Voldsomt velspillet var kampen vel ikke med med sine mange tekniske fejl, men intenst at kigge på var det, og vandt hjemmeholdet med 31-25 efter for første gang i sæsonen at have været bagud ved pausen, 12-14.

Som tallene indikerer, skruede køgenserne gevaldigt op for tempoet i anden halvleg, hvor det hjalp gevaldigt, at træner Robert Gertsen efter ikke have meget at glæde sig over i højre side valgte at spille med både Frederik Orby og Mathias Brandt - skiftende plads som back og fløj.