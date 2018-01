Robert Gertsen tager stadig intet for givet. Foto: Anders Kamper

Køge tænker ikke på oprykning - endnu

Sport DB - 04. januar 2018 kl. 15:52 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Håndbold sluttede sæsonen 2016/2017 som nummer fem i 2. division - efter ellers hos flere at have være blandt oprykningsfavoritterne, da holdet var rykket ned fra 1. division sæsonen før.

Hér hvor julepausen er slut og holdet er klar til at tage hul på anden halvdel af sæsonen 2017/2018, er der ikke mange i Køge og omegn, der længere taler om midterplaceringer.

Køge har i 12 kampe hentet 11 sejre og en enkelt uafgjort, og det med en plusmålscore på 91 mål. Og de hvidblusede har hér halvvejs i sæsonen hele otte point ned til nærmeste oprykningskandidat, Stadion. Med andre ord: Køge er nu ikke bare favoritter til at rykke op, de er megafavoritter. Og det er ikke for meget at sige, at alt andet end en direkte oprykning vil være en massiv skuffelse.

Den situation er træner Robert Gertsen udmærket klar over, og han har da også gjort sig en hel del tanker om, hvordan dén (favorit)rolle skal tackles bedst muligt.

- Det er jo først og fremmest dejligt at have et så godt udgangspunkt. Det havde vi allerede, da vi startede sæsonen, synes jeg - men der kunne man bare ikke se det på en tabel. Jeg ved godt, at det hér kommer til at lyde som en klassisk sludder for en sladder - men vi forholder os faktisk ikke alt for meget til tabellen endnu, siger cheftræneren.

Og det er en helt bevidst strategi.

- Hvis jeg og spillerne efter hver eneste runde minutiøst sad og studerede stillingen fra ende til anden, så kunne vi nemt få den situation, hvor man sidder og begynder at regne på, hvornår man »kan tillade sig ikke at være god«, om man så må sige. Eller »Hvornår kan man tillade sig at sjuske«, kunne man også sige. Den situation vil jeg for alt i verden ikke ud i, siger Robert Gertsen.

