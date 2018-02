Kristoffer Kureer (med bold) i aktion for Køge Marines. Foto: Henrik Kureer

Køge-quarterback: Super Bowl bliver vildt tæt

Sport DB - 02. februar 2018 kl. 20:18 Af Kasper Nørgaard Hansen

Det bliver kaldt verdens største sportsbegivenhed - i hvert fald af amerikanerne selv. I Europa synes der til gengæld at være en større tendens til at mene, at VM-finalen i fodbold er en større begivenhed.

Hvorom alting er, så ER Super Bowl en gigantisk begivenhed, og at den finder sted søndag nat er ligeledes uomtvisteligt. Og sikken en finale, der på forhånd er lagt op til.

New England Patriots - de forsvarende mestre - er favoritter mod Philadelphia Eagles, som til gengæld nærmest har tromlet hen over al modstand op til finalen. Så hvem vinder? Det er det spørgsmål, som alle i football-verdenen stiller sig nu.

Hér på DAGBLADET/sn.dk valgte vi at ringe til Kristoffer Kureer, som er quarterback hos Køge Marines i den danske 2. division. Med andre ord et udmærket bud på en lokal ekspert. Og Kureer, han er nogenlunde lige så splittet som alle mulige andre eksperter.

- Jeg tror, det bliver en vildt tæt kamp. Kender man Patriots ret, så kommer de nok lidt langsomt fra start. De har det med lige at skulle finde sig selv, og det tager nogle gange helt frem til fjerde quarter, før det sker. Men når de så kommer i gang, så plejer det at gå stærkt, siger Køge-drengen.

En vurdering, som helt sikkert skeler til sidste års vanvittige udgave af en Super Bowl, hvor Patriots i 2. halvleg var bagud med hele 3-28 mod Atlanta Falcons. Men så orkestrerede veteranen Tom Brady et comeback af de helt store og sikrede sit hold sejren.

Hos bookmakerne er Patriots da også små favoritter - men man bør vogte sig mod at afskrive de højtflyvende rovfugle fra Philadelphia Eagles. Holdet tromlede nærmest latterligt let henover modstanderne i grundspillet, helt til og med den 12. ud af de 16 kampe, som grundspillet består af. Men så røg den unge stjerne-quarterback Carson Wentz ind i en skade, som har holdt ham ud lige siden.

Alligevel vil Kristoffer Kureer ingenlunde afskrive »fuglenes« chance.

- Eagles har et utroligt godt hold med en god balance. Da Wentz blev skadet, tænkte jeg også, at nu var det slut for dem. Men deres backup-quarterback Nick Foles gjorde de hæderligt i sine første par kampe - ob hér i slutspillet har han spillet decideret fremragende til tider.

- Jeg hæfter mig især ved conference finalen (semifinalen, red.) mod Vikings. Hér smadrede Eagles dem jo med over 30 point, på trods af at Vikings' forsvar var regnet som måske ligaens bedste inden kampen. Så alt i alt har jeg umuligt ved at forudse en vinder, konkluderer quarterbacken hos Køge Marines.