Køge missede bronzemedaljerne

Sport DB - 17. april 2019 kl. 10:08

Køges volleykvinder må nøjes med en fjerdeplads som resultat af sæsonen 2018/2019.

Det stod tirsdag klart, efter at holdet på ny tabte med 0-3 til Aarhus - præcis ligesom i søndagens kamp. Forleden lød sætcifrene på 25-16, 25-23, 25-15 - og tirsdag aften var den århusianske sejrsmargin faktisk blot endnu mere udtalt: 25-12, 25-16, 25-19.

Dermed vinder Aarhus bronzen med 2-1 i kampe.

I den første bronzekamp for en uge siden, sejrede Køge lidt overraskende med 3-2 i sæt i det jyske - og det fik efterfølgende cheftræner Sven Brix til at udtrykke højtflyvende drømme om klubbens første DM-medaljer nogensinde.

Sådan skulle det dog ikke gå, for i den tredje og afgørende kamp var der reelt ikke noget at komme efter for østsjællænderne.

- Det blev sgu ret meget den samme kamp som i Køge forleden. Jeg synes, man kan se, at der er et par års rutine i forskel på de to hold. EVA (Elite Volley Aarhus, red.) formår at spille deres bedste volley, når det gælder, og det gør vi ikke helt. Og så er der lige pludselig stor forskel på holdene, sagde træner Brix i aftes - en halv times tid efter nederlaget.

- Vi er nødt til at spille helt op til vores bedste for at have en chance mod et så godt hold som EVA - og det gør vi slet ikke i de to sidste kampe. I kamp 1 spillede vi virkelig frit og uden nerver - og der tog vi måske nok lidt fusen på Aarhus, som i dén kamp i stedet var dem, der blev frustrerede, tilføjer han.

Der var ret beset ikke meget at komme efter for Køge i særdeleshed i aftes, for hér mente Brix endda at holdet spillede med færre fejl end i kamp 2 - men til gengæld var århusianerne bare flyvende. Og så blev eksempelvis første sæt i aftes overstået i løbet af bare et kvarter.

Nu står Køge altså med en fjerdeplads som resultat, og det giver hverken anledning til stor jubel eller stor ærgrelse hos Sven Brix.

- Det føles måske nok som en ringe trøst lige nu, men vi føler et eller andet sted, at vi kommer tættere og tættere på de bronzemedaljer for hver sæson, påpeger Brix om Køge-pigerne, som også for to år siden endte med en fjerdeplads - dengang slået i bronzekampene af Amager.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med vores forårssæson, hvor vi også har været forskånet for skader og sygdom. Så summasummarum: Vi må op på hesten igen, og så prøver vi at tage skridtet op på medaljeskamlen næste sæson. Det er målet.