Køge gør klar til oprykningsfest

Køge Håndbold vandt »planmæssigt« udekampen søndag mod TSØ II med 30-27, og da Stadion lørdag var så gæstfri kun at spille 22-22 mod bundholdet Hvidovre, betyder det at Køge allerede på lørdag kan sikre sig oprykning til 1. division. Og det i så fald hele fem kampe før sæsonafslutningen.

Køge har nemlig blot sat et enkelt point til i hele sæsonen, og på trods af en halvskidt udekamp i TSØ, blev det også hér til endnu en sejr. Køge havde været ramt af sygdom i løbet af ugen både hos spillere og træner Robert Gertsen, så især forsvarsaftalerne sad ikke ligefrem i skabet. »Men to point er to point«, som Gertsen tilføjer med et grin.

- For langt de fleste af mine spillere bliver det hér den største uge, de nogensinde har set frem til rent håndboldmæssigt, så jeg tror ikke det bliver specielt svært at motivere sig for drengene. Vi håber at der bliver propfyldt hal i Køge lørdag, og at vi får grund til at feste bagefter, konkluderer Robert Gertsen.