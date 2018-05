Anders Knudsen vil have spillerne i Roskilde Håndbold at træne mere - og bedre. Foto: Anders Kamper

Knudsen vil ændre kulturen

Sport DB - 04. maj 2018 kl. 09:33 Af Anders Kamper

Når ikke andre trænere kan eller vil, så træder Anders Knudsen til.

Derfor kaldes han drillende Roskilde Håndbolds svar på Tom Køhlert, der i mange år havde samme rolle i Brøndby, når der brændte på for Superligaholdet.

Brændt på har det også hos Roskilde kvindehold i denne sæson. I november blev Dan Hansen og Anders Krogh fyret, og de blev afløst af Thomas Brønd og Anders Knudsen, der kørte sæsonen til ende.

Mod slutningen blev Anders Knudsen så tilbudt at fortsætte efter denne sæson, men takkede nej, hvorefter Jakob Fryd blev kørt i stilling i april.

Han endte med også at takke nej, og så pegede flasken atter på Knudsen. Der sagde ja efter nogen tid til at tænke efter, for der er også en familie, der skal ses og passes.

Fremover vil Anders Knudsen nemlig ikke kun være træner i gængs forstand. Han vil også ændre den kultur og tilgang til træning, der er blandt klubbens kvinder.

Knudsen kigger misundeligt til Jylland.

- Der er bare forskel på at gå til håndbold på Sjælland og i Jylland. De sidste to sæsoner har Roskildes trup været bedre end den placering, de er endt med. Det kan man sagtens bebrejde trænerne, men det handler i bund og grund om træningsmængden. Den er højere i Jylland. De træner fem-seks gange om ugen, og nogen har morgentræning, og det gælder mange af de andre klubber i 1. division. Den mængde er vi ikke i nærheden af, siger Anders Knudsen.

- Jyderne har måske ikke de samme muligheder for at lave andet, end vi på Sjælland har. Jeg ved det ikke, men i Skanderborg må træneren lægge bånd på spillerne, så de ikke træner for meget. Hos os havde vi svært ved at lægge et træningspas på, da Thomas og jeg startede.

- Det skal der gøres noget ved, så den kulturændring skal der rykkes på. Jeg var ikke selv klar til den i januar, fordi der var andre knaster at tage sig af, men der skal tages fat på den. Det er ikke sikkert, at den er på plads næste sæson, men måske om to sæsoner. Vi må se, siger Knudsen.

Det betyder så også en ændret tilgang til de sportslige resultater i forhold til at træne mere og bedre, så vi skal ikke forvente at se Roskilde Håndbold spille med i toppen de kommende sæsoner.

- Spillerne skal selv sætte deres målsætning, men min indgang er at lande i midten. Vi skal spille for at vinde i weekenden, men i løbet af ugen skal vi træne for at blive bedre.

- Jeg vil hellere have 12 lidt dårligere spillere, som vil det, end 20 spillere, der tror de er Ligaspillere. Det smitter af nedad også, og det er vigtigere for mig, at det bliver et projekt end, at det er resultatorienteret. Det kommer til at kræve rigtig meget arbejde og mod til at træffe nogle upopulære valg på vejen, siger Anders Knudsen.

Kan det lade sig gøre at ændre kulturen?

- Jeg ved det ikke, men forsøget skal gøres, for hvis vi skal videre, så skal det ske. Herrerne i klubben har gjort det omkring den fysiske træning, og der skal vi sætte ind. Inden en bustur til Fredericia en lørdag, så skal spillerne møde to timer før til fysisk træning inden afgang. Det kan man godt klare. Man kan også sagtens mødes dagen efter i Frederiksberg Have til bakkespurter eller lignende.

- Tilgangen til håndbold skal ganske enkelt ændres, og jeg misunder jyderne! Der skal ske noget her, og man kan sagtens læse til eksamen og spille håndbold på 1. divisionsniveau, siger Knudsen med endnu et eksempel.

Han er far til TMS Ringsteds Oliver Klarskov, mens svigermor er Roskilde Håndbolds kvinde over dem alle, Lisbeth Klarskov.

Bliver der overhovedet tid til at se Oliver i Ligaen næste sæson?

- Ja...Lisbeth har lovet mig at ordne det, så det planlægges, så jeg se ham spille. Den slags kan hun trylle med. Ellers må det blive på tv, hvor de fleste kampe vises, siger Anders Knudsen.

Roskilde Håndbolds svar på Tom Køhlert, der byder spillerne velkommen tilbage på mandag, hvor der dukker nye navne op sammen med de spillere, der fortsætter i klubben.