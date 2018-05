- Vi skal den vej! Anders Knudsen er også træner for Roskildes kvinder næste sæson. Foto: Anders Kamper

Knudsen tager Roskilde - igen

Sport DB - 02. maj 2018 kl. 14:10 Af Anders Kamper

Roskilde Håndbold har fundet træneren for kvindeholdet i 1. division for næste sæson. Og man skulle ikke lede ret langt væk for at finde vedkommende.

Valget er nemlug faldet på Anders Knudsen, der sammen med Thomas Brønd var træner for holdet fra november og til udgangen af denne sæson. Det skete, da Dan Hansen og Anders Krogh blev fyret.

Tidligere har Anders Knudsen været træner for kvindeholdet i et par omgange, og han har haft adskillige andre hold i klubben. Af den simple grund, at Knudsen er gift med Karina Klarskov, der også er træner, mens svigermor Lisbeth er bestyrelsesmedlem og også er træner.

Det bliver i familien...

Anders og Karinas søn, Oliver, spiller så dog i TMS Ringsted.

- Det betyder rigtig meget for klubben, at Anders har sagt ja til endnu en sæson med damerne, så han kan fortsætte sidste sæsons fine arbejde med damerne. Anders er meget dygtig og kompetent, samt indbegrebet af Roskilde Håndbold og vil med stort engagement gå foran i arbejdet på at få indarbejdet et virkelig godt træningsmiljø og en endnu bedre talentudvikling også ned gennem ungdomsafdelingen, så vi fortsat kan være med i toppen af 1. division, lyder det fra netop Lisbeth Knudsen og sportschef Henrik Andersen i en pressemeddelelse fra Roskilde Håndbold.